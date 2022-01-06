Kazada ölen düzensiz göçmeni yarı çıplak halde sınıra bırakmışlar

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Aralık 2021'de Saray ilçesi Türkiye-İran sınır hattı Çöplük mevkisinde yarı çıplak ve darp edilmiş vaziyette bir erkek cesedi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından, meydana gelen faili meçhul öldürme olayıyla ilgili olarak yapılan detaylı ve titiz araştırmalar sonucunda maktulün Afganistan uyruklu K.S.S olduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde K.S.S'nin 26 Kasım 2021 günü saat 02.00 sıralarında Özalp ilçesi sınırları içinde yasa dışı düzensiz göçmen sevkiyatı yapan bir minibüsün içinde olduğu ve meydana gelen trafik kazasında olay mahallinde vefat ettiği, olayın şüphelileri tarafından farklı bir olay senaryosu kurgulanarak kıyafetleri çıkartılmış vaziyette sınır hattına bırakıldığı tespit edilmiştir."

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, "Adli makamlara sevki sağlanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.