TUSAŞ, Hürkuş ve Atak teslimatlarına hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Hava Kuvvetleri Komutanlığına şubat ayı içerisinde 6 Hürkuş uçağı teslim edeceklerini, Filipinler için üretilen 2 Atak helikopterinin de cumartesi günü gönderileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TUSAŞ'a ait Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası gibi bir dizi tesis ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) faaliyet gösterecek 16 fabrika için Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Temel Kotil, TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, MMU Mühendislik Merkezi tamamlandığında 2 bin 300 mühendise ev sahipliği yapacağını söyledi.

Proje için halen 1000'i TUSAŞ, 300'ü diğer Türk savunma ve havacılık şirketlerinden olmak üzere 1300 mühendisin çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kotil, bu sayının gelecek sene sonunda 2 bine çıkacağını, hangarın yapımıyla 1000 teknisyenin de ekibe dahil olacağını dile getirdi. Kotil, "3 bin kişi Milli Muharip Uçağı yapmak için bu tesislerde çalışacaklar." diye konuştu.

Bu sene sonunda tamamlanacak rüzgar tünelinin Avrupa'daki ikinci büyük rüzgar tüneli olacağına işaret eden Kotil, bu tesisin Türkiye'deki tüm projelere hizmet edeceğini kaydetti.

Şirketin yürüttüğü projelere ilişkin de bilgiler veren Kotil, "Hürkuş'tan 2 tane Nijer'e satmamız nasip oldu. Hava Kuvvetlerimize şubat ayı içerisinde 6 tane Hürkuş teslim ediyoruz. Hürjetimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk uçuşunu yapacak, 2025'te teslimatı gerçekleşecek. Malezya'daki ihaledeyiz. 18 tane Hürjet benzeri uçak alacaklar. 2025'te 18 uçağımızı ihraç etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kotil, MMU'nun da 2023'te hangardan çıkacağı bilgisini verdi.

- Atak helikopteri Filipinler yolcusu

Atak helikopterinde 69 teslimat gerçekleştirdiklerini bildiren Kotil, "Filipinlere 2 helikopterimiz cumartesi günü gidiyor. Toplam 6 helikopter ihraç ettik. Bu helikopterlerin ağabeyi olan 11 ton ağırlığında, 1 ton mühimmat taşıyan helikopterimiz de 100'üncü yılımızda semalarımızı renklendirecek. Tüm güç sistemiyle bunun kız kardeşi olan 21 kişi taşıyacak, aynı zamanda uçak gemimize de inebilecek olan helikopterimizi de 1 yıl sonra semalarda göreceğiz." diye konuştu.

Son 5 yılda 700 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Kotil, bu süreçte Kompozit Binası, Uzay Sistemleri Binası, Lojistik Binası gibi tesisleri tamamladıklarını bildirdi.

Bu dönemde 8 bin 319 kişinin şirkete başladığını ifade eden Kotil, şirketin toplam personel sayısının 12 bine çıktığını söyledi. Kotil, 2022'de 1200'ü mühendis toplam 2 bin 200 kişi daha istihdam edeceklerini dile getirdi. Temel Kotil, "2028'de 10 bin mühendis ve 10 bin teknisyenle dünyada ilk 10'a giren bir şirket olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.