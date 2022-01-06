Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Sayın Mansur Yavaş tarafsız olmadı ehliyet ve liyakate göre hareket etmedi" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün 'Milli Eğitim Bakanlığı önüne giderek öğretmen atamalarında adaletsizlik var, torpil var 'diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı suçlamıştı.

YÜKSEK PUANLARI ELEYİP DÜŞÜK PUANLILARI ALDI



Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde ASKİ de torpilyapıldığını, sınava 140 kişinin girdiğini ve beş kişi hariç 135 kişinin puanında düşürme ve yükselme yapıldığını ve adaletli davranılmadığını' ifade etti.

Düşük puan olan yaklaşık 40 kişi mülakatı kazanırken yazılı puan da yüksek alan kişiler ise elendi" diyen Sinan Burhan, "Kemal bey adaletsizlik arıyorsanız Ankara Büyükşehir belediyesine bakın" dedi.