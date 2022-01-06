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Bakan Kurum: CHP'nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'nde yaptığı konuşmada, "Biz milletimiz için sahada koştururken, bakıyoruz ki CHP'nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 20:32
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Bakan Kurum: CHP'nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış

Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "6'ncı Konya Tanıtım Günleri" İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan organizasyon, bu yıl büyük bir coşku ve özlemle başladı. Tanıtım günlerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve Konyalı iş insanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kurum beraberindekilerle birlikte stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

"Konya'yı 'En Muhteşem Türk Şehri' yapmak için canla başla çalışıyoruz"

6'ıncı Konya Tanıtım Günleri'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'daki Konyalı hemşerilerimizin bugün buraya yoğun bir ilgi göstermesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu anlamda biz de hemşerilerimizle hasret giderdik, sohbet etme imkanı bulduk. Konyalılar olarak 3 buçuk milyonu aşan nüfusumuzla, dünyanın neresinde bulunursak bulunalım; her zaman bir olmayı, beraber olmayı, dev bir aile olmayı başardık. Bu dev aile; gittiği her yere medeniyetimizin tüm değerlerini ve güzelliklerini; ilmi, irfanı, kültürümüzü de götürmüştür. Bugün İstanbul'umuz, 200 binin üzerinde Konyalı kardeşimize ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Konya ile İstanbul arasında çok güzel bir köprü var. Burada yaşayan hemşerilerimiz, İstanbul'un siyasetine, ekonomisine, kültürüne, sanatına ve ticaretine de yön veriyor. Konya bizim aşkımız, sevdamız, derdimiz, davamız. Hem geçmişimiz hem geleceğimiz. Bugün Konya'mız; yatırımlarıyla, projeleriyle, Selçuklu'dan günümüze uzanan şehircilikteki tarihi birikimiyle tüm illerimize örnek olmakta, model olmaktadır. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılına hazırladığımız Konya'mıza gidecek milyonlarca misafirimizi, bambaşka bir Konya karşılayacak. Konya'mızı Yeşil Kalkınma Hedefimiz doğrultusunda; gastronomiden tarihe, kültürden sanayiye, turizmden tarımsal üretime kadar her alanda destekliyor, geliştiriyor; geçmişte olduğu gibi yine En Muhteşem Türk Şehri yapmak için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"CHP'nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış"

CHP'nin 'Kur'an eğitimine Orta Çağ zihniyetidir' demesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Biz milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabi biz milletimiz için sahada koştururken, bir de bakıyoruz ki CHP'nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Yenikapı'dayız. Sultan Fatih'in; Batı'nın karanlık ortaçağını kapattığı yerdeyiz. Yeniçağı başlattığı İstanbul'dayız. Müsaadenizle ben CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri 'Zulüm 1453'te başladı' diyorlar ya. Aslında onlar Batı'nın zulümle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar. İstanbul'un fethini hazmedemeyenler bugün de o fetihler açan, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Fatih'in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, milli ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler. Neymiş, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesi Orta Çağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir. İşte, Türkiye'yi bu zihniyetin götürmek istediği Orta Çağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şu ana kadar takiyye yapa yapa geldiler. Peki, ne oldu da bir anda bu karanlık zihniyetleri ortaya çıktı? Ben söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde ülkemiz ihracatta rekorlar kırıyor, büyüme oranlarını yakalıyoruz ve dünyanın ilk 10 ekonomisi olma yolunda hızlı bir şekilde adımlarımızı atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

6'ncı Konya Tanıtım Günleri, 9 Ocak'a kadar Yenikapı Etkinlik Alanında devam edecek.

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