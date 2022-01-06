THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 20:40
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.
Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.
Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan'a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız