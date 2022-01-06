Takla atan otomobil hurdaya döndü: Çocuk sürücü hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 22:29
Kaza, Çorlu-Sarılar yolu üzeri At çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Sefa E. yönetimindeki 59 ZA 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Sefa E. ile araçta bulunan K.Y, E.E, D.Ş, K.A, O.Ç, ve R.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü 17 yaşındaki Sefa E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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