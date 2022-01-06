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AK Partili Kurtulmuş: Seçim zamanında olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Muhalefetin erken seçime sığınmasının temel nedeninin kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamak olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde Cumhur İttifakı istemediği sürece bu parlamentodan erken seçim çıkması mümkün değil. Niye yapıyorlar, ciddi bir Erdoğan karşıtlığı var. Sadece konuşuyorlar. Kim Cumhurbaşkanı olacak tartışmasını onlar için söylemiyorum bile. Bunun tartışmasını yapıyorlar. Bunu kendi aralarındaki uyumu sağlamak için bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Erken seçim yoktur. Seçim zamanında olacaktır. Bir erken seçim havası yoktur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 22:58
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AK Partili Kurtulmuş: Seçim zamanında olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen ve 25 yerel televizyon kanalı tarafından canlı yayımlanan "Anadolu Soruyor" programında, kadim bir şehir olan peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu, kentin kültürel zenginliğinin yanı sıra farklı etnik yapıdaki insanların barış içerisinde yaşadığı bir yer olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarındaki kültürel farklılıkları bir zenginlik olarak gördüklerini ifade eden Kurtulmuş, insanların farklı diller ve etnik kökenlerden gelmiş olmalarının bir ayrımcılık vesilesi olmadığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, bu durumu son derece vahim olarak nitelendiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz İslam'ın içinde yer almış şerefli bir millettir. İslam'ı kağıt üzerinde değil, bağlılık düzeyinde değil, bunu uygulayan bir millettir. Anadolu irfanının temeli budur. Kur'an eğitiminin gölgesinde medeniyet inşa etmiş bir milletiz. Tam da Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'biz helalleşeceğiz' diyerek eski defterleri kapatmak istediği bir süreçte. Helalleşecekseniz bu millete yapmış olduğunuz yanlışlardan kurtulacaksınız. Helalleşme sözünün bir seçim manevrası olmadığını kabul edelim. Önce vatandaşlardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu yanlış uygulamalardan dolayı özür dileyin. Şu yakın dönemde yaşananların hesabını verin, bir özür dileyin. 28 Şubat'ın, üniversitelerdeki odaların mucidi şu andaki CHP'li hanımefendinin yaptığı işlerden özür dileyin. 'Biz yanlış yapmışız.' deyin. İslam'ın Orta Çağ'ı yoktur. Hristiyan orta çağı vardır. Git tarihe bak gör. Onlara bakamazsan Anadolu topraklarını gör. Bu milletin inançlarıyla dalga geçmeye, Orta Çağ göstermeye kimse rıza göstermez. Bu sözlerden dolayı özür dilenmeli. Özür dilemek bir erdemdir. O erdemi de vatandaşlar bekler."

- "Kazakistan'ın bir an evvel sükunet içerisine girmesini temenni ederiz"

Kurtulmuş, Kazakistan'da araçlardan silah dağıtılması, meydana gelen olaylar, olayların Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgisinin olup olmadığı ve benzer olayların Türk cumhuriyetlerine sıçraması ihtimalinin sorulması üzerine, Kazakistan'ın bir an önce sükunet içerisine girmesi temennisinde bulundu.

Kazakistan'ın Türkiye'ye dost bir ülke, Kazak halkının kardeş bir halk olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim dost ülkemizdir, kardeş millettir. Kazakistan'ın son zamanlarda büyük bir ivme yakaladığını görüyoruz. Stratejik konumu önemli bir ülke. Son dönemlerde atılmış ciddi adımlar var. Bunlardan bir tanesi Latin alfabeye geçme adımlarıdır. Rusya'nın resmi dil olarak çıkarılması ve ötelenmesi söz konusuydu. Türkiye'de de çok önemli anlaşmalar imzalandı. Kazak halkı elde etmiş olduğu bağımsızlığını güçlendirerek, ekonomiyi büyüterek devam etme kararlılığında. Burada bir kaosun olmasına müsaade etmeden Kazakistan'da bir hükümetin kurulmasını, bu zor günleri aşmasını temenni ederiz. Türk milleti olarak da üzerimize düşeni yapacağımızı ifade etmek isterim."

- "İHA'larla SİHA'larla büyüyoruz"

Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve teknolojik olarak büyük bir değişim içerisinde olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye içinde tarihsel olarak yeni bir dönemin başladığını ifade etmek isterim. Bu da Türkiye'nin önlenemeyen yükselişidir. Tarihsel gerçeklik ve özellikle Türkiye'nin son dönemde yakalamış olduğu büyük ivme dolayısıyla önünde yeni bir alan açılmıştır. Bir tanesi belki 30 yıl önce yapmamız gereken TOGG, Türkiye'nin otomobili. Biz bunu 30 sene önce yapabilirdik ama maalesef geçmişte Batı zihniyetli bir takım çıkar çevreleri Türkiye'nin kendi otomobilini yapmasını mümkün kılmadı. Allah nasip ederse birkaç sene içerisinde Türkiye uçak motorunu yapabilecek bir duruma gelecektir. İHA'larla SİHA'larla büyüyoruz. Ermenistan-Karabağ olayında olduğu gibi harp tarihinde de yükseliş yapıyor. Türkiye'nin yüksek teknolojiler olmak üzere büyük bir ivme yakaladığını görüyoruz. Gençlerimiz, dünyayla yarışacak muazzam beyinlerimiz var. Doğal gazımızı çıkaracağız. 2023'te Türkiye ilk milli doğal gazını kullanmış olacak. Türkiye, güneyinde kurulmak istenen terör devletine müsaade etmiyor. Gerektiğinde sınır ötesinde operasyon yaparak bölgenin terör koridoru olmasına izin vermiyor."

- "Seçim zamanında olacaktır"

Erken seçim söylemleri sorusu üzerine Kurtulmuş, seçimin Haziran 2023'te yapılacağını söyledi.

Kurtulmuş, muhalefetlerin dünyanın her yerinde yarın seçim olmasını istediğini ifade ederek, "Muhalefetin erken seçime sığınmasının temel nedeninin kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamak olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde Cumhur İttifakı istemediği sürece bu parlamentodan erken seçim çıkması mümkün değil. Niye yapıyorlar, ciddi bir Erdoğan karşıtlığı var. Sadece konuşuyorlar. Kim Cumhurbaşkanı olacak tartışmasını onlar için söylemiyorum bile. Bunun tartışmasını yapıyorlar. Bunu kendi aralarındaki uyumu sağlamak için bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Erken seçim yoktur. Seçim zamanında olacaktır. Bir erken seçim havası yoktur." dedi.

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- "2023 siyasetinin kodları"

Kurtulmuş, partisinin siyaset geleneğinin temelinde vatandaşın gönlünü kazanmanın geldiğini söyledi.

Siyasette güçlü ve kalıcı olmanın yolunun vatandaşın gönlünü kazanmaktan geçtiğini vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti'nin şimdiye kadarki zor işi gönülleri kazanmaktı. 2023'ün kilit veya anahtar cümlesi ise gönüllerine girdiğiniz vatandaşın gönüllerinden düşmemeyi başarmaktır ve her gün yeni yeni insanların gönlünü kazanmaktır." dedi.

Partisinin tevazu siyasetini esas alarak hareket ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu makamların bir tane sahibi vardır o da millettir. Hiçbir makamda oturan arkadaşımız makamından dolayı kendisinde bir keramet bilmemeleridir. Milletin gözüne girmenin yolu ya da gönlüne girdiğimiz milletin gönlünden düşmememin yolu da tevazu içerisinde hareket etmektir, kibirden uzak olmaktır." diye konuştu.

- "Enflasyonla mücadele temel vazifemiz"

Kurtulmuş, Türkiye'nin daha fazla istihdama, üretmeye ve ihracat yapmaya ihtiyacı bulunduğunu, yeni ekonomi modelinin temelinde de bu unsurların olduğunu belirtti.

Türkiye'nin geçmiş dönemde çok yüksek faiz ve düşük kur üzerinden borçlandığını ifade eden Kurtulmuş, 2013'ün Mayıs ayında Türkiye'nin İMF borcunu tamamen kapattığını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir yükseliş içerisinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Sanki bunlar yokmuş gibi Türkiye'de gördüğümüz eksiklikleri, noksanlıkları böyle gözümüzün önüne getirerek, ormanı ya da ufku görememek de bir talihsizliktir. Ben herhangi bir şahsın konuşmasıyla ilgili bir şey söylemem. Biraz bu arkadaşlara söyleyeceğim şey şu, biraz da Türk halkının sevindiği konularda, olumlu gördüğü konularda sizler de sevinin. Dolar yukarıya zıplayıp gittiği zaman, herkesin morali bozulduğu gibi sizin de moraliniz bozuldu ama o zaman şunu da beklemek hakkımız, dolar aşağıya indiğin zaman millet sevinirken siz de sevinin kardeşim. Yani bu kişiyi kastederek söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Yani muhalif olmak için iyi olan her şeyi görmezden gelmek de doğru bir yaklaşım değildir."

Türkiye'nin yeni ekonomi modeline de değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda yaşadığımız fiyat artışlarının ve enflasyonun fazlasıyla farkındayız. Bunun giderilmesi için Türkiye elinden geleni yapıyor. Şanlıurfa'da elektrik enerjisinin yüzde 45'ini devlet ödüyor, yani yarı yarıya devlet vatandaşına yük bırakmıyor. Bugüne kadar Türkiye'de doğal gazın 4'te 3'ünü devlet ödüyor. Asgari ücrette muazzam bir artış sağlandı. Vatandaşın yükünü azaltacağız ama Türkiye üretim eksenli bu yoldan vazgeçmeyecek, Türkiye bir daha asla IMF'ye borçlu hale gelmeyecek. Dış güçlerin ekonomik ve siyasi vesayet güçlerinin yörüngesine girmeyecek. Kendimiz üreteceğiz, güçlü bir ülke olacağız. Dünya pazarlarında markalarını üreten bir ülke olacağız. Kısa vadede de enflasyonla mücadele en temel vazifelerimizden birisidir. Bunların hepsini başaracağız bu istikamette yürüyeceğiz."

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