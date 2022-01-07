Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 - (1) 4/5/2019 tarihli ve 30764 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız