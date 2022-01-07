Faiz altının önünü kesemeyecek!

Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Türk dönerine dünya tescili
Türk dönerine dünya tescili
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
TikTok'u sallayan Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
TikTok'u sallayan Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Faiz altının önünü kesemeyecek!

Altın fiyatlarının bu yıl yükselmesini bekleyen analist Adam Hamilton, "Altın 1971'den bu yana 12 faiz artışı döngüsünün 6'sından güçlenerek çıktı. Faiz artışı borsalardan çıkış tetikleyerek altını destekleyebilir" diyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 07 Ocak 2022 07:38
Yazdır
Faiz altının önünü kesemeyecek!

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre;

Gelişmiş ekonomilerde yüksek enfl asyon ve Omicron varyantının hızla yayılmasının yarattığı endişeler altın fiyatında ivmeyi engelliyor. Fed'in mart ayı toplantısı sonrasında mayıs ayına kadar faiz artırımına gideceği yönünde beklentiler ons altın fiyatlarının güç kazanmakta zorlanmasına yol açıyor. Finans piyasaları araştırma şirketi Zeal LLC'nin kurucusu Adam Hamilton ise altının yeniden parlamaya başlayacağını savunuyor.

Hamilton, Fed'in parasal sıkılaştırmasının piyasaya 2019'dan bu yana pompalanın paranın azalacağı anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Ekim 2019'dan bu yana Fed tarafından piyasalara enjekte edilen 4.84 trilyon doların yaratacağı enflasyonun altının cazibesini artıracağını söyleyen Hamilton'a göre, faiz artışları altının önünü kesemeyecek. Enfl asyonla mücadele için yeni bir faiz artırımı döngüsü yaklaşıyor ancak Hamilton, "Fed faiz artırımı döngüleri altın için bir tehdit oluşturmuyor, çünkü 1971'den bu yana şahit olduğumuz faiz artışı döngülerinin bazılarında altın güçlü kazançlar elde etti. Yükselen oranlar borsalara satış getirip altını talebini körükleyebilir" diyor. Fed'in para politikasını sıkılaştırmasının ve faiz artışlarının neden altını engelleyemeyeceğini Zeal LLC'nin kurucusu Hamilton şöyle anlatıyor:

Yatırımcılar Fed'in faiz artırımlarının altını düşürme eğiliminde olduğunu varsayar. Çünkü faiz artışı dolara yönelimi artırır. Ancak tarihsel olarak altın, Fed faiz artırım döngüleri sırasında gerçekten iyi bir performans gösterdi. Son faiz artışı döngüsü Aralık 2015'ten Aralık 2018'e kadar sürdü, Fed federal fonlama oranını toplam 225 baz puan olacak şekilde üst üste 9 kez artırdı, ama altın yine de tırmandı. Söz konusu dönemde ons altın yüzde 17 prim yaptı.

Altının 1971'den bu yana faiz artırım döngülerindeki performans analizine bakalım: Yukarıda bahsettiğimiz 12'inci hariç, 11 faiz artırımı döneminde altın ortalama yüzde 26.9 kazanç elde etti. Bu dönemlerin 6'sında çok daha başarılı bir görünüm sergileyen altın, bunların her birinde ortalama yüzde 61 yükseliş sağladı. Altın geri kalan 5 faiz artışı döneminde gerileme gösterdi. Düşüş ise ortalama yüzde 13.9 idi. Altının faiz artışı dönemlerindeki performansı iki temel faktöre bağlı; bu döngülere nasıl bir fiyatlanma ile girdiği ve Fed'in ne kadar hızlı sıkılaşmaya gittiği. Nispeten düşük fiyat ve kademeli artış dönemlerinde altın daha iyi görünüm sergiliyor.

Fed'in 13'üncü faiz artırma ortamında her iki seçenek de geçerli. Altın, Ağustos 2020'deki 2,062 dolarlık zirvesine kıyasla nispeten düşük seviyede kalıyor ve aşırı alımdan uzak. Fed, kırılgan borsalarda yıkım yaratmakla suçlanmaktan korkuyor, bu yüzden hızlı bir faiz artışına gitmesi beklenemez. Her bir toplantıda çeyrek puanın üzerinde artışa gidilmesi ya da FOMC toplantı takvimine uymadan faiz artırılması 'hızlı' olarak nitelendirilebilir.

Fed'in faiz artırımları altın fiyatını artırabilir çünkü yüksek faiz ortamında borsalar düşüş eğilimi gösteriyor. Hisse senetleri Fed'in sıkılaşma dönemlerinde gerilerken, portföylerin çeşitlendirmesi için altın yatırım talebi artıyor.

Fed dolar seli yarattı, fiyatı 2.980 dolar olmalı

Fed 3 büyük parasal genişleme hamlesi sonrasında Ekim 2019'da muslukları yeniden açarak 4'üncü parasal genişlemeye (QE4) start verdi. Mart 2020'de pandemiyle mücadele amacıyla Fed'in bastığı para muazzam seviyelere yükseldi. Fed, o zamandan bu yana geçen 22 ayda 4.63 trilyon dolarlık tahvil alımı yaptı. ABD ekonomisine saçılan para Fed'in bilançosunu yüzde 111.4 daha yüksek bir seviyeye çıkardı! Bu dolar tufanı, o zamandan beri şiddetli enfl asyonunu körükledi.

Altın her zaman nihai enfl asyon koruması olmuştur, çünkü arz artışı sınırlı bir metaldir. Küresel altın madenciliği arzı, enfl asyon oranlarının çok gerisinde artıyor. Piyasaya sürülen tüm yeni para sınırlı miktarda altın için rekabet ediyor ve bu da altını cazip kılıyor.

Parasal büyüme, Mart 2020'deki hisse senedi paniğinden sonra daha da arttı. Altının 2020 ortasındaki yüzde 40.0'lık büyük yükselişi, yeni ortaya çıkan Amerikan Doları selinin yansımasıydı. 2021'de ise altın çok geride kaldı. Söz konusu para akışıyla bir dengeye oturması için altının önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek seviyelere çıkması gerekiyor.

QE4'ün 26.5 ayı boyunca, Fed'in bilançosu yüzde 122.5 yükseldi yani 4.84 trilyon dolar artarak 8.75 trilyon dolara ulaştı. Şimdi Fed'in devasa bilançosunu yansıtmak için altının çarpıcı bir şekilde yükselmesi gerekiyor. QE4 başlamadan bir yıl önce Fed'in bilançosu ortalama 3.9 trilyon dolardı. Şimdi bunun 2.2 katı arz var. Bu altının görünümü için güçlü bir boğa sinyali veriyor.

QE4 öncesindeki yıl altın ortalama 1.337 dolardı. Bu devasa yeni para seliyle orantılı olarak yükselmesi için altının 2.980 dolara gelmesi gerekiyor. Bu rakam ise altını son haftalarda fl ört ettiği 1.800 dolar bandının çok üzerinde.

Fed'in varlık alımlarını azaltması, piyasadaki paranın daraldığı anlamına gelmiyor. Sadece varlık alım hızı yavaşlıyor. Yani QE4 ile piyasaya gelen para çıkmıyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
1.2 milyar dolarlık yatırım Mazıdağı'nın kaderini değiştirdi: Suç oranı % 80 düştü
1.2 milyar dolarlık yatırım Mazıdağı'nın kaderini değiştirdi: Suç oranı % 80 düştü
Pazarlar yangın yerine döndü
Pazarlar yangın yerine döndü
Twitch vurgunu buz dağının görünen kısmı
Twitch vurgunu buz dağının görünen kısmı
Türk dönerine dünya tescili
Türk dönerine dünya tescili
78 il ihracatını artırdı
78 il ihracatını artırdı
Esnaf kapanmamak için önlemleri katladı
Esnaf kapanmamak için önlemleri katladı

Bu Habere Tepkiniz

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar
'Tıbbi ihmal' ile ilgili üç mahkeme kararı AYM'den döndü!
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi
Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!
İşte bilim insanlarından Omicron'dan korunmak için çeşitli maske tavsiyeleri..