Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada

Koronavirüs pandemizi omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Türkiye yeni yol haritasını hazırlamaya başladı. Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde.

TÜM DÜNYADA REKOR VAKA SAYILARI

Tüm dünyada olduğu gibi omicron Türkiye'de de baskın varyant haline gelirken günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı.

KISA SÜREDE 100 BİN VAKA SAYISI

Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayaları rekor kırdı. Bu sayının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.



YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ? YOL HARİTASINDA NE VAR?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

İŞTE ALINMASI GÜNDEME OLAN TEDBİRLER

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.



OKUL VE ÜNİVERSİTELER

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.





Zübeyde Yalçın