MESS, yeni zam teklifini sendikalara sundu

MESS'ten yapılan yazılı açıklamada, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarıyla görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanması hedefiyle ücret artışı teklifini ikinci kez revize ettik. Yeni teklifimizi bugün çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarına ilettik.

MESS olarak 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 ay için yüzde 17 olan ücret artışı teklifimizi, yüzde 21 olarak revize ettik.

Sözleşmenin ikinci 6 ayında da enflasyon oranında zam yapacağız. Dolayısıyla şu ana kadar fiilen gerçekleşmiş olan 4 aylık (Eylül-Aralık 2021 dönemi için) yüzde 21,89'luk enflasyon oranı dikkate alındığında, Ocak-Şubat 2022 döneminde minimum seviyeden bile enflasyon gerçekleşse, toplamda yıllık yüzde 50'nin üzerinde bir teklif sunuyoruz."

Açıklamada buna rağmen kamuoyunda eksik veya yanlış bilgi ile sadece ilk 6 ay için verilen teklifin yıllık artış olarak değerlendirildiğinin ve sosyal medyadan bu şekilde hatalı olarak paylaşıldığının görüldüğü bildirildi.