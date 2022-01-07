MESS, yeni zam teklifini sendikalara sundu

Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Türk dönerine dünya tescili
Türk dönerine dünya tescili
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
TikTok'u sallayan Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
TikTok'u sallayan Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

MESS, yeni zam teklifini sendikalara sundu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 140 bin metal işçisini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi kapsamında yeni zam teklifini sendikalara sundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 08:15
Yazdır
MESS, yeni zam teklifini sendikalara sundu

MESS'ten yapılan yazılı açıklamada, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarıyla görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanması hedefiyle ücret artışı teklifini ikinci kez revize ettik. Yeni teklifimizi bugün çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarına ilettik.

MESS olarak 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 ay için yüzde 17 olan ücret artışı teklifimizi, yüzde 21 olarak revize ettik.

Sözleşmenin ikinci 6 ayında da enflasyon oranında zam yapacağız. Dolayısıyla şu ana kadar fiilen gerçekleşmiş olan 4 aylık (Eylül-Aralık 2021 dönemi için) yüzde 21,89'luk enflasyon oranı dikkate alındığında, Ocak-Şubat 2022 döneminde minimum seviyeden bile enflasyon gerçekleşse, toplamda yıllık yüzde 50'nin üzerinde bir teklif sunuyoruz."

Açıklamada buna rağmen kamuoyunda eksik veya yanlış bilgi ile sadece ilk 6 ay için verilen teklifin yıllık artış olarak değerlendirildiğinin ve sosyal medyadan bu şekilde hatalı olarak paylaşıldığının görüldüğü bildirildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Memur-Sen'den zam açıklaması: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen'den zam açıklaması: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
KESK üyeleri TÜİK'i protesto etti
KESK üyeleri TÜİK'i protesto etti
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Memur-Sen ve Kamu-Sen ek zam talebini yineledi
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Memur-Sen Hükümetten ek zam talep etti
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi

Bu Habere Tepkiniz

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar

Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar

'Tıbbi ihmal' ile ilgili üç mahkeme kararı AYM'den döndü!
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?

Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!

Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!

İşte bilim insanlarından Omicron'dan korunmak için çeşitli maske tavsiyeleri..