Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı

Ankara'da yaşayan Emir Asaf Sarıışık isimli kişi, 15 Kasım tarihinde ilanda "Doktor olan ilk sahibinden satılık" yazılı ilandan 180 bin lira ödeyerek bir araç satın aldı.

Sarıışık, satın almadan önce aracı götürdüğü ekspertizden, birkaç parça değişen ve boya dışında hatasının olmadığı yazılı rapor aldı.

ARACI SATARKEN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Aracı aldıktan 2 ay sonra satmak isteyen Emir Asaf Sarıışık, acı gerçeği o zaman anladı.

EKLEME OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aracı satacağı kişiyle birlikte başka bir ekspertize giden Sarıışık'a, araçta ekleme olduğu söylendi.

"ARKAYA BİNİYORUM 2011 MODEL, ÖNE BİNİYORUM 2012 MODEL"

Show Haber'e konuşan Sarıışık, "Güvenerek aldım, hatta ekspere bile sokmayacaktım. Ekspere soktuk, 2 çamurluk değişmiş, 1 kapı boyalı falan. Tamam ben buna da razıydım. Arkaya biniyorum 2011 modelle gidiyorum, öne biniyorum 2012 modelle gidiyorum. Başımdan aşağı böyle kaynar sular döküldü." dedi.