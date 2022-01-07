SGK işveren uygulama tebliği yürürlükten kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile SGK işveren uygulama Tebliği yürürlükten kaldırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ocak 2022 09:06
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile SGK işveren uygulama Tebliği yürürlükten kaldırıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 - 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız