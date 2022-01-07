Meteoroloji'den hafta sonu için sel uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa, Konya ve Karabük çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve Cuma sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Yağışların sele neden olabileceği belirtiliyor.