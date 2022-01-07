Bankalar faizleri güncelledi, faiz oranları alev aldı! Bankada parası olanlara müjde

Dolarizasyonun büyük bir hızla artması ve enflasyonun yükselmesi ile parasını TL olarak tutanlara müjdeli haber geldi. Bankaların faiz oranları güncellendi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları alev aldı.

Merkez Bankası'nın 500 baz puan faiz indirimine rağmen bankalar vadeli mevduat hesabı açmak isteyen müşterilerine yüksek faiz sözü verirken 32 günlük vadeli mevduat faizi oranı yüzde 22.50 seviyesine ulaşırken en yüksek faiz veren banka sıralaması da değişti.

PARASINI BANKAYA KOYAN ÇALIŞMADAN ASGARİ ÜCRETTEN FAZLASINI KAZANACAK!

Kamugundemi.com'un haberine göre; Yapılan güncelleme sonrasında mevduat faiz oranlarında rekor kırılırken en yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı üzerinden hesaplandığında 300 bin liranın aylık faiz getirisi 5 bin 622 liranın üzerine çıkarken asgari ücreti bile geride bıraktı.

100.000 TL aylık faiz getirisi bin 874 TL olurken bankaların Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı ürünleri ile parasını TL'de tutan kişilere faize ek olarak dolar kurunda yükseliş olması durumunda dolardaki fark kadar ek kazanç elde etme imkanı da sunuldu. Bankaların güncellenen faiz oranları, en yüksek faiz veren banka ve faiz getirisi hesaplama tabloları için TIKLAYINIZ...

