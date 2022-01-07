Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 07 Ocak 2022 10:30
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kahraman Komandolar" Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız