Prof. Dr. Başer: Negatif çıksanız bile, yeniden test yaptırın
Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabından Covid-19 testi negatif çıkanlara karşı uyarıda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ocak 2022 11:13
Sağlık Bakanlığı'nın karantina sürelerini indirme kararı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Prof.Dr. Bengi Başer, koronavirüs testi negatif çıkanları uyardı.
Başer, "COVID testiniz negatif çıksa bile; öksürük, burun akıntısı, hafif ateş ve/veya baş, boğaz ağrısı varsa; Lütfen Covid olmuş gibi düşünün, kendinizi izole edin ve yeniden test yaptırın" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız