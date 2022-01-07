Rekabet Kurumu: 2021'de 95 milyar TL'lik yedi özelleştirme yapıldı

Rekabet Kurumu, 2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayınladı.

Rapora göre, yıl boyunca toplam 95 milyar TL bedelle yedi özelleştirme yapıldı.

Söz konusu işlemlerden 3 adedi "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında gerçekleşirken, "havalimanı işletmeciliği", "liman işletmeciliği", "yat limanı işletmeciliği" ve "kargo ve lojistik firmaları tarafından paket ve koli gibi kargoların taşınması ve dağıtımı faaliyetleri" alanlarında da birer adet özelleştirme yapıldı.

En yüksek özelleştirme bedeli yaklaşık 89,3 milyar TL ile "havalimanı işletmeciliği" alanında kaydedildi.