Süper Lig ekibinde koronavirüs şoku: 13 pozitif vaka

Aytemiz Alanyaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte bir antrenör, yedi futbolcu ve dört personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır" denildi.