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Cevdet Yılmaz: 45 yaş üstüne avantaj geliyor...

18 maddelik yeni ekonomi paketi düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun teklifin detaylarını Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'la konuştu.

Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 07 Ocak 2022 13:45
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Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda 18 maddelik yeni ekonomi paketi düzenlemesine yönelik teklif görüşülmeye başladı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'la detayları paylaştı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından notlar;

* Komisyon çalışmalarımız devam ediyor. Tekrar döneceğim. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir paket. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Çalışanından emeklisine tasarruf sahiplerinden müteahhitlik sektörüne kadar birçok sektörü ilgilendiriyor.

BES'TE 7 MADDELİK DÜZENLEME

* Tedbirlerin de yasal düzenleme boyutlarını içeriyor. Öncelikle bireysel emeklilik sistemi ile ilgili 7 maddemiz var ve kapsamlı düzenlemeler yapıyoruz. Tasarrufları arttıran Türkiye'nin geleceği için önemli bir sistem.

* Yeni düzenlemeyle neler getiriyoruz? Yüzde 25'lik devlet katkısını yüzde 35'e çıkarıyoruz. Süre dolmadan parasını çekenlerin katkısı yanıyordu. Şimdi ise belli harcama kalemleri için yani eğitim, evlilik gibi birtakım sınırlı harcama kalemleri için, belli limitler için kısmi olarak sistemden para kullanmasına müsaade ediyoruz.

45 YAŞ ÜSTÜNE AVANTAJ GELİYOR

* Sistemde kalmalarını sağlıyor. Küçük bir harcama için tüm birikimini çekiyordu tasarruf sahipleri, bu yeni düzenleme ile daha cazip hale geliyor. 45 yaş üstü vatandaşlarımız otomatik BES'e dahil olamıyorlardı. Otomatik olan daha avantajlı. Şartlar ve katkılar itibariyle... Buraya 45 üstü vatandaşımızın dahil olması için çalışma yapıyoruz.

* Bireysel emekliliğin kapsamını genişleten düzenleme yapılıyor. Tasarruflarımız artacak ki dış tasarruflara ihtiyaç duymayalım. Yatırımlarımızı kendi iç tasarruflarımızla yaparsak cari açığı da engelleriz. Başka enstrümanlar da gelecek. Hem bireysel refahı arttıracak hem de ülkemizin refahını arttıracağız.

"3 AY SONRA ÖDEMELER BAŞLAYACAK"

* Diğer konu kur garantili mevduat. Bunu da güçlendirmiş oluyoruz. 3 ay sonra ödemeler başlayacak. Yasal zeminini oluşturuyoruz. Meclis'ten geçerse 2022 sonuna kadar yasal zemin oluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yetki veriliyor 2023'e uzatma ya da daha erken sonlandırma.

* Şu an önerge hazırlığı var. Tahville değil diğer şekillerde ödenmesine yönelik. Tahvil konularını maddeden çıkaracağız.

"DEVİR HAKKI VERİYORUZ"

* Emtia fiyatlarında ciddi artış oldu. Talep patlaması arz problemleri oldu. Dünya genelinde riskler oluşturdu. Kamunun fiyat farkı konusunda desteği söz konusu olacak.

KAPAT [X]

* Kamu sözleşmelerinin daha sağlıklı yürütülmesi bakımından ve devir hakkı veriyoruz. Sözleşmenin devrini öngören düzenlemeler de yapıyoruz. Geçen yılın son 6 ayını kapsıyor.

ALT LİMİT 2500'E ÇIKACAK

* Emekli aylıklarının alt limiti 1500 bunu 2500'e çıkaracak bir düzenlememiz var. En alt limitte önemli artış getiren bir düzenleme. Kamu görevlileri için yüzde 5 öngörülmüştü bunu 7,5'a çıkarıyoruz. Yüzde 30 üzerinde artış sağlanmış oluyor. Enflasyon karşısında satın alma gücünü vatandaşımızın koruma açısından önemli düzenleme. Enflasyon üzerinde artış oluyor.

* Kurumlar vergisinde ihracatçılar için ve sanayi sicil kaydı olan işletmeler için 1 puanlık (yüzde 20 kurumlar vergisi) 19 olacak şekilde düzenleme yapıyoruz. İhracat ve imalatı destekleyici düzenlemelerimiz olacak.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYATLANDIRMA

* Kurumlar vergisi istisnası getiriyoruz. TL bazlı yatırım fonları için getiriyoruz. Ayrıca BOTAŞ'la ilgili düzenlememiz var. Elektrikte kademeli fiyatlandırmaya geçtik. Doğal gazda da kademeli bölgesel iklimsel farklılıkları dikkate alan bir düzenleme için BOTAŞ'a yetki veriyoruz.

* Dünyada çok ciddi artış oldu. Hükümetimiz bütçeden ciddi kaynaklarla 4'te 3'ünü devletimiz karşıladı.

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