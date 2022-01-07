Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 14:07
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan Nurettin K. (45) ile eşi Nurcan K. (40), sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nurettin K, eşini bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nurcan K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Zanlı Nurettin K. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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