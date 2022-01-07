Erdoğan: Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Burada farklı kökenlere ve meşreplere mensup sanatçıların ayrı sanat dallarında vermiş oldukları eserlerin bir arada sunulmuş olması her türlü ayrımcılığı reddeden bir medeniyet iklimine sahip olduğumuza işaret ediyor.

Nesilden nesile aktardığımız ve yaşattığımız sanatlarımızın bu tür faaliyetlerle uluslararası düzeyde de daha çok gündeme geleceğine inanıyorum. Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz.

Yeditepe Bienali'nin bu yılki temasının çerçeve içi çerçeve dışı olarak belirlenmiş olması bize muazzam bir tarihi arka plan sunuyor. Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız.

Şayet kendi coğrafyamızda kendi kalbimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz. İyi olan güzel olan faydalı olan değerli olan herşeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, geliştirmek, daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir.

Biz her alanda olduğu gibi sanat alanında da yaşatıcı kuşatıcı ve geliştirici vasıflarıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz.

Batı dilinde art kelimesi ile karşılanan sanat anlamı latincede düzenlemek kökünden gelirken Arapçadan yapmak kökünden türemiştir. Anlam olarak düzenlemek var olan bir şeyi yeniden oluşturmak olarak ifade ederken yapmak çok daha kapsayıcı ulvi bir eyleme atıfta bulunmaktadır. Sanat kavramına yaklaşımdaki bu derin farkın tezahürlerini geniş bir alana yayılan eserlerde ve yaşayışlarda görmek mümkündür.

İnancımızın Allah güzeldir güzel olanı sever yaklaşımının sanata yansımız halini şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi'ne bakarak da görebiliriz. Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getireceğiz.

Bizim medeniyetimizdeki dolayısıyla sanatımızdaki iyilik ve güzellik anlayışının kaynağı şüphesiz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'dir. Güneşin tüm evreni ışıttığı ve ısıttığı gibi bu temel kaynaklarda bize sanatımızda yol göstermekte ilham vermekte motivasyon sağlamaktadır.

Tüm sanat faaliyetlerimizde insanı ve tüm varlıkları içine alan daha büyük ve ilahi kaynağa yöneldiğimizde yapabileceklerimizin sınırı olmadığını göreceğiz.