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'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'

Gündemdeki yerini koruyan 'Yargı Reformu' ile ilgili konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Elbette yargının sorunları var ve bu sorunların çözümü noktasında hem devletimiz hem hükümetimiz hem de bizde çözüm iradesi var. Bu irada içerisinde gerekli tüm çabayı bütün meslektaşlarımız ile yerine getirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 21:42
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'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 'Başkanlar Kurulu Değerlendirme Toplantısı' için Afyonkarahisar'a geldi. Akarca, hafta sonu gerçekleştirilecek olan toplantı öncesi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyaret Akarca'yı, Vali Çiçek ve beraberindeki vali yardımcıları karşıladı. Ziyarette şeref defterini imzalayan Akarca, gazetecilerin soruları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Akarca, bir gazetecinin '2021 yılının değerlendirme toplantısını yapmak üzere Afyonkarahisar'a geldiniz, toplantıda gündemdeki sıcaklığını koruyan Yardı Reformu ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulacak mı' sorusunu cevaplandırarak şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığımız, Yargı reformu çalışmalarına devam etmektedir. Bunun en önemli paydaşlarından biriside Yargıtay'dır. Yargıtay da, Yargı Reformu'na uygun olarak süreçlere devam etmektedir. 46 daireli Yargıtay'dan, 24 daireli Yargıtay'a geçiş yapılmış durumdadır. Yargıtay'daki iş yükü her geçen gün biraz daha azalmaktadır İstinaf Mahkemeleri'nin devreye geçmesiyle. Elbette yargının sorunları var ve bu sorunların çözümü noktasında hem devletimiz hem hükümetimiz hem de bizde çözüm iradesi var. Bu irada içerisinde gerekli tüm çabayı bütün meslektaşlarımız ile yerine getirme gayreti içerisindeyiz."

"İçtihatların takibi için yapay zekaya dayalı bir süreci başlatmış bulunuyoruz"

Yargıtay'ın yapay zeka tabanlı bir uygulamayı güncel içtihatların takibi için devreye alınacağını da dile getiren Akarca, "Yargıtay'da güncel içtihatların vatandaşlarımız ve avukatların yakından takibi için yapay zekaya dayalı bir süreci başlatmış bulunuyoruz ve ihale süreci tamamlanmak üzere. Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ile yürüttüğümüz 'Yargıtay'ın Kapasitesinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında, onların desteği ile bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"Yargının sorunlarını Cumhurbaşkanımız, devletin en yüksek makamına iletme fırsatı bulduk"

Yargı mensuplarının sorunlarınız bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletme şansı buldukları bir toplantı gerçekleştirdiklerini de dile getiren Akarca, "Elbette yargı mensuplarının sorunlarınız çözümü tartışılmaktadır. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde geleneksel olarak yüksek yargı başkanları, yürütme başkanı ve yasama organı başkanı olarak hepimizi Çankaya Köşkü'ne davet ettiler. Yargının sorunlarını Cumhurbaşkanımız, devletin en yüksek makamına iletme fırsatı bulduk. Çok geniş kapsamlı, verimli ve çok yararlı bir toplantı gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Açıklamalarının ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

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