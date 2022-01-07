Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için "Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor" anlatışının "çöp olduğunu" söyledi.
Eklenme : 07 Ocak 2022 16:06
Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için "Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor" anlatışının "tez zamanda çöp olduğunu" söyledi.
Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi bir cümleyle anlat deseler...Şunu derdim: 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor.'
Nebati'nin en son yaptığı... 'Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik' açıklamasını işitince...
Şöyle dedim: 'Bir cümleyle Nebati'yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız