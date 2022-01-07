Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ocak 2022 16:11
Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, 'Pozitif(+)' ifadesini kullandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız