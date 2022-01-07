Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaylalar, kaleler, yiğitler şehri Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını gönülden tebrik ediyor, Osmaniyeli kardeşlerimi en içten muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız