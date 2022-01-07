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Bakan Muş: 2021 yılını dış ticarette önemli bir başarıyla kapattık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2021 yılını dış ticarette önemli bir başarıyla kapatarak geride bıraktık. 2022 yılıyla ilgili iddialı bir hedefle yola çıkmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye ihracatını artırmak suretiyle cari fazla veren ülke hedefine ulaşmış olacaktır. Ekonomimizin yüzde 9'un üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini bekliyoruz. Böyle bir büyüme rakamıyla çok düşük bir cari açıkla 2021 yılının kapanacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 16:44
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Bakan Muş: 2021 yılını dış ticarette önemli bir başarıyla kapattık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 'Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Muş, Türkiye'nin son 20 yılda ekonomik ve siyasi bakımdan büyük ve köklü dönüşümlerden geçtiğini vurgulayarak, "AK Parti iktidarı döneminde altyapıdan sanayiye, lojistikten ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda dev projeler hayata geçirildi. Nitekim bu husus son 20 yılda Türkiye'ye ciddi bir reform süreciyle önemli bir dönüşümü gerçekleştirdi. Sağlam temellerde kurgulanan istikrarlı bir yönetim ile Türkiye son yıllarda yaşanan küresel çaptaki olumsuzlukların etkilerini en aza indirdi" ifadelerini kullandı.

"2021 yılı Türkiye için tüm dünyada kopan fırtınaya rağmen önemli bir mesafe kat edilen bir yıl olmuştur"

Dünya ekonomisinin pandemiyle birlikte eşi benzeri görülmemiş ham madde ve tedarik sorunlarıyla boğuşmak zorunda kaldığına dikkat çeken Bakan Muş, "Bu çetin süreç siyaset ve iş dünyasını sürekli teyakkuz halinde olmaya, yeni ve alternatif stratejiler üretmeye zorlamaktadır. Türkiye tüm bu olumsuz şartlara rağmen cari fazla veren bir ülke olma hedefi doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve istikrar temelinde emin adımlarla ilerlemektedir. Makro göstergeler çerçevesinde bakıldığında 2021 yılı Türkiye için tüm dünyada kopan fırtınaya rağmen önemli bir mesafe kat edilen bir yıl olmuştur. Devam eden belirsizlik ortamına rağmen Türkiye, atılan doğru adımlarla bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı haline gelmiştir. Zorlu koşullar altında dahi faaliyetlerini sürdürmeyi başaran Türk iş dünyası 2021 yılında ülkemizin ortaya koyduğu büyüme ve ihracat performansının mimarı olmuştur. İş dünyamızın gösterdiği bu üstün performans ile büyüme ve ihracatta önemli başarılar elde edilmiştir" diye konuştu.

"2022 yılıyla ilgili iddialı bir hedefle yola çıkmış bulunuyoruz"

Aşılamadaki hızlanma ve ekonomik faaliyetlerdeki kısıtlamaların kaldırılmasıyla 2021 yılına güçlü bir başlangıç yapan Türkiye ekonomisinin yılın ilk 3 çeyreğinde yüksek oranlı dengeli ve kapsayıcı bir büyüme performansını ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Muş, "İhracat artışının büyümedeki yansımasını; istihdam, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı gibi makroekonomik göstergelerden izlemekte mümkündür. Türkiye ekonomisi 2021 yılı Ekim ayı itibariyle pandemi öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. Böylece sanayi üretiminde güçlü toparlanma sağlanmış, kapasite kullanım oranlarında pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkılmıştır. Böylece 2021 yılını dış ticarette önemli bir başarıyla kapatarak geride bıraktık. 2022 yılıyla ilgili iddialı bir hedefle yola çıkmış bulunuyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Çok düşük bir cari açıkla 2021 yılının kapanacağını düşünüyoruz"

Bakan Muş, Türkiye'de elde edilecek büyümenin yarısından fazlasının net ihracattan geldiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ihracatını artırmak suretiyle cari fazla veren ülke hedefine ulaşmış olacaktır. Ekonomimizin yüzde 9'un üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini bekliyoruz. Böyle bir büyüme rakamıyla çok düşük bir cari açıkla 2021 yılının kapanacağını düşünüyoruz. Ortaya çıkacak olan cari açık Türkiye için finanse edilemeyecek, döndürülemeyecek bir rakam değildir. Çünkü döviz tevdiat hesaplarındaki rakamın çok altında bir rakamla kapatmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Nakliyedeki maliyetlerin aşağı çekilmesiyle daha rekabetçi e-ihracatçı olabileceğiz"

E-ihracat ile alakalı bir altyapı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Muş, "E-ihracatta firmalarımızın karşılaşacağı en önemli sorun, bunların nakliyesinde ve lojistiğindeki maliyetler. Bu maliyetlerin aşağı çekilmesiyle daha rekabetçi e-ihracatçı olabileceğiz. Bunun üzerine bazı çalışmalarımız var. Nakliye masraflarını daha aşağıya çekebilirsek e-ihracatta gideceğimiz ciddi bir mesafe olduğunu düşünüyoruz. Bizim şimdiye kadar konuştuğumuz mal ihracatı 250 milyar dolar. Bunun yanında Türkiye'nin ciddi bir hizmet ihracatı var. Cumhurbaşkanımızın son katıldığı toplantıda kısa bir süre içerisinde hizmet ihracatında 100 milyar dolarlık bir rakama ulaşacağımızın müjdesini verdi. Pandemi şartları bizi turizm gelirlerimizde geriye itmesine rağmen toparlamaya gidiyoruz. Bunun yanında sağlık turizminden eğitime, yazılım ihracatından siber güvenliğe, müteahhitlik hizmetlerinden müşavirlik tasarım hizmetlerine, gastronomiden lojistik hizmetlerine kadar birçok alanda Türkiye net hizmet ihracatçısı olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla 250 milyar doların yanında aslında hizmet ihracatınızı da koyduğunuz zaman çok daha yukarılarda bir toplam ihracat rakamına ulaşmış olacağız. Yine yeşil mutabakat ile ilgili ciddi bir çalışmamız var. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı ve 82 eylem planı açıklandı. Bu işin ihracat tarafı ve ekonomi ile ilgili alanını Ticaret Bakanlığı olarak biz organize ediyoruz. Burada ne çok önde ne de çok geride kalmak istiyoruz. Diğer ülkelerin atacağı adımlar ile eş güdümlü gitmek istiyoruz. Burada hem bu işin finansman boyutunda bazı adımların atılması gerekiyor, hem de firmalar bunu içselleştirerek dönüşümün içerisine girmemiz gerekiyor. Bunu yakından takip ederek ilgili paydaşlar ile koordinasyon içerisinde bu süreci götürmeye çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin sağlam, ileriye dönük ihracat performansını gerçekleştirecek istatistikler ve alt yapıya ulaşmış durumdayız"

Bakan Muş, "Türkiye'nin cari dengedeki rakamları, büyüme rakamları, bütçe rakamları ve toplam kamu boşluk rakamlarına baktığımız zaman dünyadaki en sağlıklı ülkelerin başında geldiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Dolayısıyla geçmiş dönemler ile mukayese edilmeyecek şekilde buradaki makro rakamların Türkiye'nin sağlıklı ve sağlam bir ileriye dönük ihracat performansını gerçekleştirecek istatistikler ve alt yapıya ulaşmış durumdayız. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Herkes işine odaklansın. Türkiye'nin 2022 ile alakalı hedefleri net ve açık. Bunları yakalama ile alakalı en küçük bir tereddüdümüz yok. Kara bulutlar oluşturmaya çalışanlara asla ve asla kulak asmayın. Rakamlar ile baktığınız zaman Türkiye'nin kendi içerisindeki rakamlarına baktığınız zaman dünya ile de mukayese ettiğinizde ne kadar sağlıklı bir yapıda olduğunu görürsünüz. Tek yapmamız gereken işinize odaklanmak üretmek ve ürettiğimizi ihraç etmek" diye konuştu.

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