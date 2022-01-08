Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Veterinerlik programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşullar belirlenerek tüm üniversitelere duyuruldu!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 08 Ocak 2022 00:05
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Veterinerlik programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşullar belirlenerek tüm üniversitelere duyuruldu!Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız