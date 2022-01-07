Kılıçdaroğlu: 13. Cumhurbaşkanını seçtikten sonra Türkiye'nin bütün çarkları dönecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı seçtikten sonra 6 ay içinde Türkiye'nin bütün çarkları dönecek, 6 ay içinde ülkeye özgürlük, huzur gelecek. 6 ay sonra ülke olarak 'Bir kabustan uyandık.' diyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılacak 30 kreşin toplu temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, bir toplumu yücelten temel faktörün eğitim olduğunu vurgulayarak, ancak eğitimli toplumların büyük başarılara imza atabileceğini söyledi.

Eğitimin öznesinin öğretmen olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, öğretmen ve öğrenciyi buluşturmanın büyük önem taşıdığını ve temeli atılacak anaokullarında öğretmen ve öğrencilerin bir araya geleceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, eğitimin hayatın olmazsa olmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim konusunda iktidar iyi bir sınav veremedi. Bu ülkenin evlatları, 'Acaba yurt dışına gidersem daha iyi yaşar mıyım?' diye bir arayış içinde. İktidar sahiplerinin bunu düşünmesi lazım ama bu konunun üzerinde durduklarını düşünmüyorum. Şundan eminin, 13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı seçtikten sonra 6 ay içinde Türkiye'nin bütün çarkları dönecek, 6 ay içinde ülkeye özgürlük, huzur gelecek. 6 ay sonra ülke olarak 'Bir kabustan uyandık.' diyeceğiz. Birbirimizi farklılaştırmayacağız, kimsenin inancını sorgulamayacağız. İBB'nin bir tek bile kreşi yokmuş, 16 milyonluk kenti yönetiyorsunuz, bir kreşiniz bile yok. Ancak İBB Başkanımız hedef koydu, kreş sayımızı 150'ye çıkaracağız. Bugün 30'unun temelini atıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ne kadar çok kreşimiz olursa fırsat eşitliğini o kadar yakalayabiliriz."

Temel atma töreninin Bağcılar'da yapılmasının nedeninin düşük gelirli bölgelere pozitif ayrımcılık yapmak istemelerinden kaynaklandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Buradaki anneleri rahatlatmak çok önemli." dedi.

- "Anaokullarının sayısının artmasını diliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kreşlerin, dar gelirli ailelerin çocukları için sabah kahvaltısı, öğle yemeği, eğitim ve öğretim anlamı taşıdığını dile getirerek, "Atanamamış öğretmenler için iş demek, anneler için ailelerine ek gelir getirecek zamanı bulmak anlamına geliyor. Siz anaokulları ile ulusal köleliğin önüne geçecek bir adım atıyorsunuz. Anaokullarının sayısının artmasını diliyorum. Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp atmadığını da kontrol edeceğiz. Bu çalışmalar, Millet İttifakı'na karşı oluşturulmaya çalışılan ön yargıları yıkacaktır. Vatandaşa dokunan çalışmaların neticesinde kalpten inanıyorum, 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacaktır." diye konuştu.

- "İlk etapta 150 kreş hedefliyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kreş yolculuğunu çok etkin bir biçimde başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk etapta 150 kreş hedefliyoruz. Yuvamız İstanbul, kreş felsefemizin markası. İstanbul'da 32 kreşimiz etkin bir biçimde eğitim sürecine başladı. Bu 32 kreşimizde şu anda 2 bin 884 çocuğumuz var. Bizim arzumuz, bu şehirde 150 kreşi var edip en az 15-16 bin çocuğumuzun aynı anda kreş eğitiminden geçerek anaokulu seviyesine ve ilköğretim seviyesine geçişini sağlamak. Belki de ülkemizin en sağlam, en sağlıklı temellerinin atılacağı yer kreşlerimiz olacak. İşte bu yönüyle bugün burada 30 yeni kreşimizin daha temelini atıyoruz. Bugün temelini attığımız anaokulları, Eylül 2022'de İstanbulluların hizmetinde olacak. Kreş yatırımımıza 2022 yılı içerisinde devam edeceğiz. Çok daha fazla çocuğumuza ulaşacağız."

Konuşmaların ardından 30 kreşin temel atma işlemi başlatıldı.