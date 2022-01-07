Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 20:06
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız