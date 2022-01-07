Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti

Çocuğunun tırnak batması şikayetiyle bugün saat 16.00 sıralarında Edremit Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne gelen anne M.Ö., en erken randevunun ayın 18'inde olduğunu öğrenince durumun acil olduğunu söyledi, Dr. Hüseyin Kara ve sekreteriyle tartışmaya başladı. Genel Cerrah Op. Dr. Hüseyin Kara'ya sözlü hakarette bulundu.

Hastaneden ayrılan M.Ö., durumu eşi A.Ö.'ye anlattı. Öfkelenen A.Ö., hastaneye gelerek, Dr. Hüseyin Kara'nın poliklinik yaptığı odanın kapısını tekmelemeye başladı.

Saldırgan gözaltına alındı

A.Ö., durumu anlatmaya çalışan Op. Dr. Hüseyin Kara'nın, 'karınız' demesine kızarak, "'karınız' diyemezsiniz, 'eşiniz' diyeceksiniz'" diyerek, tehditler savurup yumruk atmaya başladı. Doktor Kara'nın yüzünde darp izi oluştu. A.Ö. özel güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Biz hasta bakarken kapıyı tekmelediler"

Darp raporu alan doktor Hüseyin Kara ise, A.Ö. ve M.Ö.'den şikayetçi olduğunu belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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Yanında olmayan çocuğu için tırnak batması şikayetiyle randevu istedi. Sekreterimiz bu ayın 18'ine randevu verdi. Bunu kabul etmedi, daha erkene istedi. Ben dedim ki, başka verecek randevu yok. Üstelik randevu yok, hastanda yok. Öyle olunca sözlü hakaretlerde bulunmaya başladı. 'Aklınız yerinizde yok mu?' gibi laflar etmeye başladı. Ben de, 'Bu şartlarda ben size randevu veremem. Siz başka bir doktorla görüşün' dedim. Kişi hakaret etmeye başladı. Arkasından yarım saat sonra kocasıyla geldi. Biz hasta bakarken kapıyı tekmelediler. Daha sonra hastanenin güvenlik ekibi geldi. 'Doktor bey eşi geldi, yardımcı olalım. Efendi bir adama benziyor' dediler. Bende 'Çağırın' dedim. Eşi ile konuşurken 'Karınız' dedim. 'Karınız' diyemezsiniz, 'Eşiniz' diyeceksiniz' dedi. 'Siz ne diyorsunuz?' dedim. 'Bak. Yarın gelir, seni indirim' dedi ve arkasından yumruk sallamaya başladı. Araya güvenlik görevlileri girdi