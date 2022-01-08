3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3600 ek gösterge çalışmasının bu yıl içinde yasalaştırılacağını açıklamasından sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına hız verildi. Edinilen bilgilere göre, Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon 3600 gösterge çalışmasını tamamladı, ancak diğer ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmelerden sonra taslağa son şekli verilecek. Memurların, çalışırken aldıkları maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek göstergeden ilk etapta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yararlanacağı açıklanmıştı. Ancak bakanlığın yaptığı çalışmada devlette yönetici pozisyonundaki memurlarının göstergelerinin de artırılması gündeme geldi. Bunun yanı sıra tüm devlet memurlarında gösterge artışına gidilip gidilmeyeceği konusunda bir etki analizi çalışması yapıldığı belirtiliyor.

Mayıs ayına kadar Meclis gündemine getirilmesi planlanan taslak ile bir personelin göstergesi 3600'e çıktığında, bir üst görevdeki memurun göstergesinin de 4200'e yükseltileceği belirtiliyor. Bu şekilde tüm kademelerde sırayla göstergeler artmış olacak. AK Parti kaynakları "Öğretmenin göstergesini 3600'e çıkarınca daire başkanı ile aynı göstergeden maaş almaya başlayacak. Bu durumda daire başkanının göstergesini de yükseltmek zorundasınız. Hakkaniyet bunu gerektirir. Bu şekilde bir sistem kurulması öngörülüyor" değerlendirmesini yaptı. Yapılacak çalışma ile şu anda 9000 olan en yüksek göstergenin de 9600'e çıkarılabileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, böylece TSK personeli ile devlet memurları arasında uzun zamandır tartışma konusu olan gösterge eşitsizliğinin giderilmesinin amaçlandığını kaydetti. 3600 ek göstergenin hayata geçmesi durumunda, bu göstergeden emekli olacakların, bugüne oranla, emekli aylıklarında 800 liraya yakın bir artış olacak. Ayrıca emekli ikramiyelerinde de 25 bin liraya yakın artış olacağı belirtiliyor.

2023'TE BAŞLAYACAK

Ek gösterge ile ilgili yapılacak çalışmanın 2023 Ocak ayından itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kapsamında da öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanacakları tarih 15 Ocak 2023 olarak belirlenmişti.

YÜCEL KAYAOĞLU