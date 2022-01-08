Türk Tabipleri Birliği'ne inat TURKOVAC

CHP ve CHP ve Türk Tabipleri Birliği'nin milli aşı TURKOVAC'ı itibarsızlaştırma girişimine halk aşı olarak cevap verdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı tercihini TURKOVAC'tan yana kullanan vatandaşlar, yapılan düşmanca eleştiriler konusunda da Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Hatırlatma dozunda yerli aşıyı seçen vatandaşlardan Okan Araç, "TURKOVAC karşıtlarının başka bir tedavi yöntemi varsa kendileri kullanabilirler. Daha iyi aşı üretebiliyorlarsa, üretsinler biz de kullanabiliriz. Şu ana kadar ki en iyi aşının TURKOVAC olduğunu düşünüyorum. TURKOVAC karşıtı olan cenahlara aldırış etmeden Türk bilim insanlarımıza sonuna kadar güveniyoruz" şeklinde konuştu.

TAMAMEN ÇEKEMEMEZLİK

Ekrem Arınmış ise TURKOVAC ile birlikte beşinci dozunu olduğunu söyledi ve "TURKOVAC olmayın diyenlerin söylemleri tamamen çekememezlik. TURKOVAC karşıtlığı Türkiye karşıtlığıdır. Aşıyı üreten bilim insanlarımıza güveneceğiz, bilime güveneceğiz. Türk aşısı dururken bu saatten sonra yabancı aşı olunmaz" diye konuştu. Üçüncü dozunda TORKOVAC tercih eden Mehmet Çekirdek de, "TURKOVAC karşıtlığı, ön yargı ve cehaletin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bilim insanlarına, aşıyı geliştiren hocalarımıza inanıyorum" şeklinde tepkisini gösterdi.

TTB'YE İNAT İÇİN

TURKOVAC aşısını olmak için hastaneye gelen Ali Osman ve Dilek Gök çiftinden Dilek Gök, TTB'nin TURKOVAC aşısını karalamasına inat eşiyle birlikte aşı olmaya geldiklerini söyledi. Dilek Gök, "Türk hekimleri ürettiği için TURKOVAC oldum. TTB'nin mantalitesini anlamış değilim. İnsan Türk bilim insanlarının ürettiği TURKOVAC'ı neden karalar?" şeklinde konuştu.

ZARAR GELMEZ

Arife Güneş Koç, "Azınlık bir grubun karalama kampanyasına bakmamak gerek. Yerli ve milli olduğu için ben 3. aşımı TURKOVAC olmak istedim" derken, Sadık İlhan da "TURKOVAC oldum, Türk'e Türk'ten zarar gelmez. Şimdiye kadar yurt dışından gelen aşıları tercih ediyorduk ama artık TURKOVAC var" şeklinde konuştu.

Muhammed Kurtar