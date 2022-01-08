Belediyelerin borçları bütçelerini aştı: Fitch Ratings iflas uyarısı yaptı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in dikkat çektiği İstanbul, İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin borçları son iki yılda katlandı.

CHP yönetimindeki 3 büyükşehir belediyesindeki iflas uyarısı sonrası gözler bu belediyelere çevrildi. Toplamda 62,2 milyar lirayı bulan 3 büyükşehir belediyesinin borç detayları ortaya çıktı. İstanbul ve İzmir'de 30 ay ay önce koltuğa oturan CHP'li başkanların 2,5 yılda borçları katlamaları dikkat çekiyor.

İBB'NİN BORCU 43 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP yönetiminin saplandığı borç batağını gözler önüne serdi. AK parti yönetiminin belediyeyi devrederken toplam borcun 28 milyar lira olduğunu söyleyen Göksu, "Şu anda toplam borç 43 milyar lira. Bu yıl planlanan programı gerçekleştirebilmek için İBB 16 milyardan daha fazla borç para bulmak zorunda. Bu yıl İBB'nin borç riski 73,1 milyar lira. 2022,2023 ve 2024 projeksiyonu tutulmuş bu planlamalara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek. İBB 2021 yılında her gün günde 72,5 trilyon para harcamış" açıklamasında bulundu.

İZMİR'İN BORCU 5'E KATLANDI

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise Tunç Soyer döneminde Aziz Kocaoğlu dönemine göre 5 kat arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "12 milyar lira borcun yaklaşık yüzde 70'i döviz bazlı. Borçlandığı tarihten günümüze kadar süreci ele aldığımızda toplam 3 milyar civarında fazladan döviz farkı söz konusu diyebilirim. Bir önceki belediye başkanlığında dış borçlar vardı ama bu kadar yoğunlukta değldi. Önceki belediye başkanlığında yaklaşık 2,5 milyar lira borç vardı. Yaklaşık 5 katı kadar artmış bir borçtan bahsediyoruz. Hizmet anlamında, başlamış ve bitmiş bir proje yok. Yatırıma dönük ve hizmete açılmış bir proje yok. Bunlar kendi şehirlerinin geleceklerini karartan borçlanma yöntemleri" dedi.

ANTALYA 30 AYDA 500 MİLYON TL ALDI

CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ise 2021 Mayıs itibarıyla toplam 7,2 milyar lira borcu var. 24 Kasım 2021 tarihi itibariyle toplam 242 milyon avro yurt dışı borcu bulunuyor. Döviz bazlı borçlardan kaynaklı meblağ 4 milyar 590 milyon liraya çıktı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisinden aldığı yetkilerle son 30 ayda 500 milyon lira borçlandı.

Borçları bütçelerini aşıyor

Borçlu İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyelerinin toplam borcu bütçelerini aşıyor. İstanbul için bu yıl planlanan ve kabul edilen bütçe 43,6 milyar lira olurken, gelirinin 35,6 milyar lira olması dikkat çekiyor. İBB'nin toplam borcunun yıllık bütçesini geçmesi ise Fitch Ratings'in dikkat çektiği riskin gerekçesi oldu. İzmir'de ise bu yılın bütçesi 12,5 milyar lira olarak kabul edildi. Borcu kadar yıllık bütçesi olan belediyenin ödeme planı ise merak ediliyor. Antalya'da da 7,2 milyar liralık borç yıllık bütçeyi ikiye katlıyor. Antalya'da bu yılın bütçesi 3,5 milyar lira olarak kabul edildi.