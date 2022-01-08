Suriyelilerden istihdama 500 bin kişilik destek

Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
İstanbul kırmızıya büründü
İstanbul kırmızıya büründü
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Suriyelilerden istihdama 500 bin kişilik destek

Suriyeli iş adamlarının Türkiye'deki yatırımları 10 milyar, ihracata katkıları ise 3 milyar doları aştı. ASSİAB Başkanı Asfur "50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 10 milyar doları geçmek" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Ocak 2022 08:08
Yazdır
Suriyelilerden istihdama 500 bin kişilik destek

Suriye'de 11 yıl önce başlayan iç savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılan iş adamlarının Türkiye'de yaptığı yatırım 10 milyar doları aştı. Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan Arap İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAB) Başkanı Abdulgafur Salih Asfur, gazetemize yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracatına 3 milyar doları aşkın destek verdik" dedi. Asfur Türkiye geneli 450 ila 500 bin kişiye istihdam sağladıklarını, bunlarına önemli bir kısmının ise Türklerden oluştuğunu söyledi.

Belirli kesimlerin Suriyelilerle ilgili sürekli negatif gündemler ürettiğine dikkat çeken Abdulgafur Salih Asfur, şunları kaydetti: Biz Türk halkına minnet borçluyuz. Halep dünyanın sayılı üretim ve ticaret merkezilerinden biriydi. Şu an o potansiyel önemli oranda Türkiye'ye taşındı. Yalnızca Gaziantep'te ticaret odasına kayıtlı 3 bin Suriyeli girişimci var. Yine sanayi odasında 101, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine ise kayıtlı bin 445 firmamız bulunuyor. Bu rakamlar katlanarak büyüyor. Başta Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, İstanbul, Hatay, Kilis ve Adana olmak üzere tekstil, plastik, ayakkabı, terlik, halı, lojistik ve hizmet sektörlerinde binlerce firma ile Türkiye'ye artı değer katmaya çalışıyoruz. Amacımız daha fazla yük olmak değil bu milletin yükünü almak.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE MAL SATIYORLAR

Aslen Türkiye sınırındaki El-Bab kasabasından olan ASSİAB Başkanı Albulgafur Salih Asfur, Halepli üretici ve tüccarların başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa, Asya ülkeleri ile bağını sürdürdüğünü vurguladı. Suriyeli iş adamlarının kurduğu bu bağlar sebebiyle 50'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Asfur, sanayi ve üretim ağı dışında özellikle İstanbul üzerinden binlerce Suriyelinin Arapça konuşan ülkelere ihracat gerçekleştirdiğini ve bu oranın 500 milyon doları aştığını vurguladı.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR İHRACAT

ASSİAB Başkanı Asfur, Türkiye genelinde faaliyet gösteren sanayici ve iş adamlarını aynı çatı altında buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Asfur "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bazı girişimcilerimiz resmi formalitelerden dolayı Türk ortakları üzerinden faaliyet yürütüyor. Herhangi bir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece diğer yabancı yatırımcılara sağlanan resmi imkanlardan faydalanmak istiyoruz. Birçok iş adamımız geçici koruma kimliği ile yaşıyor. Bir ay ya da bir yıl sonra ne oturumu ya da buradaki durumunun ne olacağını bilmemesine rağmen vazgeçmeden ticaretine, üretime devam ediyor. Muhalefetin sıkça söylediği göndereceğiz açıklamaları ve hakkımızda yürütülen olumsuz kampanyalara çok üzülüyoruz" dedi. Asfur, bütün yatırımların öz kaynakları olduğunu ve tamamına yakınının Suriye'den getirildiğini kaydetti.

YILMAZ BİLGEN

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Belediyelerin borçları bütçelerini aştı: Fitch Ratings iflas uyarısı yaptı
Belediyelerin borçları bütçelerini aştı: Fitch Ratings iflas uyarısı yaptı
Vatandaşla 35 milyar dolarlık ortaklık
Vatandaşla 35 milyar dolarlık ortaklık
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.