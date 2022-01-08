MHP'li vekil Arzu Erdem: Adabımuaşeret ders olsun

Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alınacak
İstanbul kırmızıya büründü
İstanbul kırmızıya büründü
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Memur zammında ince hesaplar bitmedi!
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'li vekil Arzu Erdem: Adabımuaşeret ders olsun

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, öğrencilere adabımuaşeret (görgü kuralları) dersinin müfredata dahil edilmesi için yıllardır mücadele veriyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Ocak 2022 08:14
Yazdır
MHP'li vekil Arzu Erdem: Adabımuaşeret ders olsun

"Çocuklar neden böyle oldu, Türkiye'de milli, manevi, ahlaki değerler giderek zayıflıyor" diyenlerin ses yükselttiği bir ortamda kendisi de bir eğitimci olan Arzu Erdem ile bu hadiseyi görüştük. "Bu hususta kararlılığımız sürmekte ve çalışmalarımız devam etmekte" diyen Arzu Erdem'in sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

> Neden böyle bir mücadele veriyorsunuz?

Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize, genel görgü kurallarımıza her zaman sahip çıkmalı, onları yaşatmak için çalışmalıyız. Bunun için de bizi birbirimize bağlayan kendimize özgü özelliklerimizi ve bize ait değerlerimizi gelecek nesillere aşılamalıyız. 1960'lı yıllarda uygulanan bu sistemin uygulanması ve gelecek nesillere eğitim ortamında görgü kuralları öğretilmesi gerekmektedir. Böylece daha saygılı, görgülü, terbiyeli ve başarılı birer toplum olma yönünde daha emin adımlarla ilerlememiz mümkündür. Bu hususta kararlılığımız sürmektedir ve çalışmalarımız devam etmektedir.

> MHP lideri Devlet Bahçeli, bu konuyu nasıl değerlendiriyor?

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, adabımuaşeret kurallarına uygun davranılması gerektiği konusunda oldukça hassas ve dikkatli davranmaktadır. Bu hususta yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir.

> Bu ders ne gibi sorunlara çözüm getirir?

Adabımuaşeret kurallarını, ayakta bir şeyler yiyip-içilmez, eller pantolonun cebine sokulmaz, başkasının kusuruyla alay edilmez, emanet eşyalar fazla geciktirilmez, telefon eden, önce kendisini tanıtır, kalabalık yerlerde ciklet çiğnenmez, kusur yüze karşı açık açık söylenilmez, alay ve kötüleme, ima ile bile yapılmaz, yerlere tükürülmez ve çevre kirletilmez, aksırırken el veya mendille ağız kapatılır, toplu yerlerde yüksek sesle konuşulmaz, başkasının yanında ayaklar uzatılarak oturulmaz, başkasının lafı kesilmez, devamlı da konuşulmaz vb. şekilde sıralayabiliriz. Birbirlerine saygılı bireyler, birbirlerine saygılı toplumları meydana getirmekte, olumsuz tavırlar yerini daha uzlaşmacı tavırlara bırakabilmektedir. Böylelikle eğitim, her insanın ihtiyacına, özellikle de toplumun ihtiyacına cevap verebilecek konuma gelebilecektir.

> ¥ 'Çocuklar neden böyle oldu?' sorusunun cevabı bu derste mi gizli?..

Türk milletinin sayısız tehdit ve zorluklar karşısında asırlarca ayakta kalması, hiçbir zaman boyunduruk altına girmeden varlığını sürdürmesi, her biri diğerinden güçlü 16 büyük devlet kurarak milyonlara hükmetmesi, milletimizin milli şuuruna ve manevi değerlerine hassasiyetle sahip çıkmasının sonucudur. Aziz Türk milletinin bu husustaki kararlılığı, milletimizi tarih sahnesinde yüzyıllardır lider ve öncü konumda tutmuştur. Ancak ne yazık ki hepimiz, çocuklarımız ve gençlerimizde milli şuurun ve manevi değerlerin zamanla tahribata uğramasına şahit olmaktayız. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize her zaman sahip çıkmalı, onları yaşatmak için çalışmalıyız. Bunun için de bizi birbirimize bağlayan kendimize özgü özelliklerimizi ve bize ait değerlerimizin müfredat dersi olarak eğitim müfredatına dahil edilmesi gerekmektedir.

MAHMUT ÖZER

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
8 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
8 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
CHP'li Ağbaba ile Elitaş arasında yeniden 'cüzdan' esprisi!
CHP'li Ağbaba ile Elitaş arasında yeniden 'cüzdan' esprisi!
Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu ağırlıklı bir yatırım sürecine girdik
Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu ağırlıklı bir yatırım sürecine girdik
Bakan Pakdemirli: Gıdada arz problemi yok, gıda stokları yeterli
Bakan Pakdemirli: Gıdada arz problemi yok, gıda stokları yeterli
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti
Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.