Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
FATİH'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi. Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Eklenme : 08 Ocak 2022 09:17
FATİH'te iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi. Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız