Türkiye'nin en büyük 6 bankasının sermayesi eridi

Bloomberg Intelligence Kıdemli Analisti Tomasz Noetzel, Türk lirasının 9'dan 13,70 seviyesine çıkmasının Türkiye'nin en büyük altı bankasının sermayelerini 60 milyar lira (4,5 milyar dolar) civarında azalttığını söyledi.

Bloomberg Intelligence Kıdemli Analisti Tomasz Noetzel, kur korumalı TL mevduat için dolar mevduatlarının bu hesaplara dönüşünün kritik olduğunu fakat Türkiye'nin düşük kredibilitesinin bunun önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Türk lirasının 9'dan 13,70 seviyesine çıkmasının Türkiye'nin en büyük altı bankasının sermayelerini 60 milyar lira (4,5 milyar dolar) civarında azalttığını belirten Noetzel, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi'nin bundan en az etkilenen bankalar olduğunu belirtti.

Sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında kullanılan ölçütlere ilişkin önlemlerin Türk lirasındaki değer kaybının etkisini yakın vadede bir miktar azaltabileceğini söyleyen Noetzel, organik sermaye yaratımının belirli bir seviyeye kadar etkileri düşürebileceğini söyledi.

Daha önce Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların Türk lirasındaki değer kaybından en az etkilenenler olacağını belirten Noetzel, Vakıfbank'ın tanınan sermaye kolaylıkları hariç sermaye yeterlilik oranının minimumu üzerindeki yüzde 80'lik fazladan sermayesinin risk altında olduğunu söylemişti. Noetzel, Halkbank'ın kurdaki değer kaybına karşı en kırılgan banka olduğunu düşündüklerini de ifade etmişti.