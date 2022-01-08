Eski milli futbolcu Alpay Özalan 'yeni spor yasası'nı anlattı:

Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
Çocuğunun randevu tarihini beğenmedi, doktoru darp etti
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
'Elbette yargının sorunları var, bizde de çözüm iradesi var'
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
'BOTAŞ 2 milyar dolar finansman arıyor' iddiaları yalanlandı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
AK Partili Elitaş'tan, emekli milletvekilleri için zam açıklaması
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faizler düşmedi, arttı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Arkası 2011, önü 2012 model! 180 bin liralık araç ekleme çıktı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
Koronadan ölen aile hekiminin meslektaş eşi de yaşama tutunamadı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
Bankacıya telefon oyunu
Bankacıya telefon oyunu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: Esnaf gibi konuşmaları çöp oldu!
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Genç istihdamına destek paketi kapsamında işe alımlar başladı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Eski milli futbolcu Alpay Özalan 'yeni spor yasası'nı anlattı:

"İçeriğiyle ilgili kapsamı geniş, çok boyutlu bu alanın tamamıyla düzene koyulması ve sonuca bağlanması için ciddi mesai harcanıyor ve bu güç çalışmanın artık sonuna geldik, bitirmek üzereyiz"- "Kanun teklifimiz tüm spor dallarındaki spor kulüplerini, federasyonlardan ise Türkiye Futbol Federasyonu dışında tüm federasyonları kapsıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 11:52
Yazdır
Eski milli futbolcu Alpay Özalan 'yeni spor yasası'nı anlattı:

Eski milli futbolcu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yeni spor düzenlemesine ilişkin "İçeriğiyle ilgili kapsamı geniş, çok boyutlu bu alanın tamamıyla düzene koyulması ve sonuca bağlanması için ciddi mesai harcanıyor ve bu güç çalışmanın artık sonuna geldik, bitirmek üzereyiz." dedi.

A Milli Futbol Takımı formasını en fazla giyen isimler arasında yer alan ve yeşil sahalarda Türkiye'yi Avrupa'nın üst düzey liglerinin yanı sıra Uzak Doğu'da da başarıyla temsil eden Özalan, AA muhabirine, kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin detaylarını anlattı.

Milli formayı 1992'den 2008'e kadar gururla taşıdığını ve A Milli Takım'ın büyük zaferlerinde gururla yer aldığını hatırlatan Özalan, Premier Lig ve Bundesliga gibi dünyanın en büyük futbol liglerinde Türkiye'yi sporcu kimliğiyle temsil ettiği için bu ülkelerdeki futbol federasyonlarının yapılarını ve kanunları gözlemleme ve detaylı bilgi sahibi olma imkanı bulduğunu belirtti. Özalan, bu konulardaki deneyimleri ve bilgi birikimi ile spor düzenlemesine pozitif katkı sağladığını düşündüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yönetim, denetim, gelir-gider dengesi ile yöneticilerinin sorumlulukları konusunda kapsamlı bir düzenleme yapılmasına yönelik iradesi bulunduğunu söyleyen Özalan, Erdoğan'ın, bu kapsamdaki yasal düzenlemenin bir an önce tamamlanarak Meclis'e sunulması konusunda talimat verdiğini aktardı. Özalan, "Profesyonel futbol kariyeri olan bir Cumhurbaşkanına sahip olmamız, ülke sporu adına büyük bir şans. Spor camiası adına bu şansı çok iyi şekilde kullanmamız gerekir." mesajını verdi.

Spor camiasının yakından takip ettiği kanun teklifinin konusunun, "ilk bakışta 'Dört Büyükler'e odaklandığını" aktaran Özalan, "Altını çizerek belirtmek gerekir ki teklifimiz, tüm spor dallarındaki spor kulüplerini, federasyonlardan ise Türkiye Futbol Federasyonu dışında, çünkü bildiğiniz gibi ayrı bir kanunu bulunuyor, tüm federasyonları kapsıyor. İçeriğiyle ilgili kapsamı geniş, çok boyutlu bu alanın tamamıyla düzene koyulması ve sonuca bağlanması için çok ciddi mesai harcanıyor ve bu güç çalışmanın artık sonuna geldik. İnşallah bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

- "Borçlanma yalnızca 'Dört Büyükler'e özgü değil"

Özalan, kendisine göre kanun teklifinin en önemli maddesinin, kulüp yöneticilerinin ve başkanlarının, bulundukları dönemdeki borçlardan sorumlu tutulmasını içerdiğini vurguladı.

Futbolda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un toplam borcunun 25 milyar lirayı aştığını belirten Özalan, şöyle devam etti:

"Borçlanma yalnızca 'Dört Büyükler'e özgü bir sorun değil. Mesele alt lig takımlarının 300 milyon liraları bulan borçları bulunuyor. Geçmiş harcamaların kurallara bağlanması ve denetim noktasında eksiklikler bulunuyordu. Bu eksiklikle beraber yanlış uygulamalar neticesinde içinden artık çıkılması çok zor bir duruma düşüldü. Diğer taraftan spor evrenseldir ve bu alanda devletlerden ayrı uluslararası kuruluşlar da bulunuyor. Söz konusu kurumların bakış açılarının da dikkate alınması gerekiyor."

Düzenleme ile dernek tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişilik oluşturacaklarını bildiren Özalan, "Spor kulüplerine bağlı olabilecekleri gibi tamamen ticari amaçlı kurulan, başarı elde edip ekonomik kazanç elde etmeye de imkan tanıyan, müstakil spor anonim şirketlerinin oluşumunu yasal zemine kavuşturuyoruz. Spor kulüplerinin zorunlu organları neler olacak? ihtiyari organları nasıl olacak? Tescil aşamalarında neler aranacak? Yöneticilerinde olması gereken nitelikler neler olacak? Üyelikler ve sona ermeleri nasıl olacak gibi birçok başlık ve detay bu hususun altında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Özalan, spor kulüplerinin birleşmesi, mal varlığının devrinin yasal zemine kavuşturulması ve kurallara bağlanmasına değinerek, "İki spor anonim şirketinin birleşmesi, bildiğiniz üzere Türk Ticaret Kanunu'nun, birleşme ve bölünme kural ve kaideleriyle yönetilebilir fakat iki spor kulübü de birleşmek isterse ne olacak? İşte bunun için usul ve esasların da hukuki zemine ihtiyacı var. İnşallah bunu da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine sıkı denetim"

Çok verdikleri ve fayda gördükleri diğer bir konunun ise denetim olduğunu ifade eden Özalan, şöyle konuştu:

"Eksikliğin ve kurallara kasıtlı uymayışın tespiti ancak denetimle mümkündür. Bu çerçevede spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin denetimini, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarının da devreye alınabilmesine kadar sıkı kurallara bağlayacağız. Bütçe ve harcama ilkeleri üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Alacak devri ve borçlanma sınırlaması ile iş başındaki yönetimlerin, gelecek yönetimlerin zamanındaki gelirleri dahi harcamasının önüne geçmeyi düşünüyoruz. Baktığınızda bazı kulüplerin gelecek 5 yılının ipotek altında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bazı yöneticilerin suistimaline uğrayan borç alma, borç verme gibi hususlar da sıkı kurallara bağlanıyor. Yapılacak tüm işlemlerin banka ve PTT gibi kuruluşlar üzerinden yapılmasıyla inşallah kayıt dışılığın da önüne geçeceğiz."

KAPAT [X]

"Kural, kaide koyuldu fakat uyulmuyor." eleştirilerine değinen Özalan, "Bunun elbette ciddi yaptırımının olması gerekiyor. Bu kapsamda yöneticileri, uğrattıkları zararlardan bizatihi, şahsi malvarlıklarıyla da sorumlu tutarak anonim şirketlerde perdenin arkasına saklanma hususunun da önüne geçiyoruz. Mali sorumluluğun yanı sıra bazı ihlallerin de cezai sorumlulukları doğacak." bilgisini paylaştı.

- "Artık zaferlerle göğsümüzün kabartılması gerekiyor"

Özalan, sektörün aktörlerinden menajerlerin ve futbolcu sözleşmelerinin şeffaflık ilkesi ışığında düzenlenmesinin, bir başka önem verdikleri konu olduğunu anlattı.

Spor federasyonlarının oluşumundan organlarına, denetimine, bütçe ve harcama ilkelerine kadar birçok ayrıntının da düzenleneceğini bildiren Özalan, şunları kaydetti:

"Federasyonların yönetiminde milli sporcularımızı da görmek özellikle benim en büyük arzum. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Bu kanun teklifi yasalaştığında ulaşmak istediğimiz tek hedef var; Türk sporunun ileriye, daima ileriye gitmesi ve takımlarımızın Avrupa'da, dünyada zaferlerle göğsümüzü kabartması. Bu kadar muhteşem tesisler, statlar var artık hem Avrupa'da hem de dünyada zaferlerle göğsümüzün kabartılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii kulüplerimizin; oyuncu yetiştiren, dev kulüplerle hem maddi olanaklar noktasında hem de sahadaki mücadele noktasında baş eden ve kalıcı başarıyı yakalayan ekipler olması. Futbol devasa bir endüstri ve bu endüstrinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Çünkü ülkeye katacağı imaj, transfer geliri, marka değerinin artması gibi sayamayacağımız birçok katkı bu kanun teklifinin içinde yer alıyor."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
MHP'li vekil Arzu Erdem: Adabımuaşeret ders olsun
MHP'li vekil Arzu Erdem: Adabımuaşeret ders olsun
8 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
8 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
CHP'li Ağbaba ile Elitaş arasında yeniden 'cüzdan' esprisi!
CHP'li Ağbaba ile Elitaş arasında yeniden 'cüzdan' esprisi!
Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu ağırlıklı bir yatırım sürecine girdik
Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu ağırlıklı bir yatırım sürecine girdik
Bakan Pakdemirli: Gıdada arz problemi yok, gıda stokları yeterli
Bakan Pakdemirli: Gıdada arz problemi yok, gıda stokları yeterli

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
EYT'lierin durumu ne olacak ?
EYT'lierin durumu ne olacak ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı. EYT'lierin durumu ne olacak ?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.