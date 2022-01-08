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Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı

Bakan Bilgin: (EYT ile ilgili) Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ocak 2022 12:18
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

EYT'LİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

* Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

* Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

* Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

* Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

* Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

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