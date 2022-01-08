Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

EYT'LİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

* Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

* Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

* Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

* Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

* Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.