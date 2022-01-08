FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 57 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 8 muvazzafın da bulunduğu 73 kişi hakkında verilen gözaltı kararı üzerine İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 73 şüpheliden 57'si İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arandıkları tespit edilen, haklarında itirafçı beyanı bulunan 8'i muvazzaf, 2'si emekli ve 10'u meslekten ihraç askerler ile eski askeri okul öğrencisi 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 16 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız