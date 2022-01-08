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Kur korumalı mevduat için zor zamanlar

Kur korumalı TL mevduata geçme konusunda vatandaşlar pek istekli değil. Döviz tutan ya da döviz tevdiatta parasını tutan vatandaşlar en az üç aylık bir risk almak istemiyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 08 Ocak 2022 16:20
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Kur korumalı mevduat için zor zamanlar

Dünya'dan Barış Erkaya'nın haberine göre;

Parasını TL'de tutanlar için karar vermek çok zor olmasa da dövizde tutanlar için seçim açısından zor zamanlardayız. Mantığı itibariyle, kurun ucuz olduğu dönemde açılması gereken kur garantili mevduatta bankaların bundan sonra ilk açıklandığındaki kadar istekli olup olmadığını da göreceğiz. Çünkü kur garantisi çalışırken eğer mudiye ödenecek bir fark ortaya çıkarsa devletin bankalara bunun karşılığı olarak tahvil vermesinin de önü açıldı. Döviz tutan veya döviz tevdiatta parasını tutan vatandaşın ise bu yeni enstrümana geçiş konusunda ilk verilere bakılırsa en az üç aylık bir riski almakta pek istekli olduğu söylenemez. Peki neden?

DÖVİZDE EN RİSKLİ GÜNLER

Çünkü kurun Aralık ayının son 10 günündeki 18 TL'li seviyelerden önce 10 TL'li seviyelere geldiği, ardından yeniden 14 TL'lere yaklaştığı bir andayız. Yani tepe ve dip noktasının tam ortası, dolar endeksli bir enstrümanda karar almak için en tehlikeli nokta. Kurlara öncekine benzer güçlü bir müdahalenin gelebileceği öngörülen nokataya da çok yakın. Dolayısıyla yukarıda kur farkı oluşabilecek marj tehlikede olduğu gibi, daha ucuza kur korumalı mevduat kurulabilecek seviye de çok aşağıda. Üstelik de alınacak risk minimum 3 ay. Üç ay mevcut şartlarda olduk.a riskli bir süre. Bu nedenle aslında vatandaşın kur korumalı mevduata ilgisini önümüzdeki birkaç ay içerisinde gelebilecek müdahale sonrası talep gösterecek gibi görünüyor.

TL'CİLER YÜKSELİŞ Mİ BEKLİYOR?

Verilere bakıldığında kur korumalı mevduata ilginin DTH sahiplerinden çok TL mevduat sahiplerinden geldiği görülüyor. Bu da aslında gayet doğal. Parasını TL'ye yatıran için bir de kur koruması şemsiyesi alma imkanı vermek, hele ki özel bankaların tavan faizden bunu teklif etmesi durumunda bulunmaz bir fırsat. Olabilecek tek risk, zaten enfl asyon karşısında erimesi garanti olan TL mevduatın daha düşük elde edilmesi olasılığı. Fakat bunu aynı zamanda bir vatandaş anketi gibi değerlendirmek gerekirse, parasını TL'ye yatıranlar kurun daha da yükseleceği beklentisine sahip olduğu izlenimi edinmek çok da zor değil.

Şimdi ne yapmak lazım?

Konuştuğumuz bankacılık uzmanlarının çoğu dolardaki seyrin ve dolara yeni müdahale seviyesinin görüleceği noktanın beklenmesi yönünde. Ki bu netleştikten sonra kur korumalı mevduatın, döviz veya dövize endeksli yatırım araçlarının ne yönde hareket edeceği daha net belli olacak ve rsik de biraz daha azalacak. O döneme kadar da kırık vadeli ve pazarlıkla yüzde 20'yi oldukça aşan TL mevduatın en risksiz yatırım aracı olacağı kesin gibi görünüyor.

Doların yönü netleştiğinde ise borsa, kripto para, altın, uzun vadeli TL mevduat gibi TL veya döviz bazlı daha orta ve uzun vadeli enstrümanları seçmek çok daha kolay olacak. Yani uzun zamandır pek de duymaya alışık olmadığımız nakitte kalıp bekle-göre geçmek bu sıralar daha risksiz bir strateji gibi görünüyor.

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