Eren Erdem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, CHP'nin 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ocak 2022 16:26
CHP PM üyesi Eren Erdem, TELE1'de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdem, CHP'nin 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dile getiren Erdem, konunun parti meclisinde de kesin olarak kapandığını söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız