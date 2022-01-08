Karmaşık vakalar 'antropolog' polislerle çözülüyor

Daha 3 yaşındayken kaçırıldı. Ailesinin başvurusu üzerine bilgisayarda 6 yaşındaki görüntüsü tasarlandı. 3 yıldır aranan çocuk dilendirilirken bulundu. Bunun gibi bir çok olay Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın özel çalışmaları ile aydınlatılıyor.

TRT Haber ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın Antropoloji Laboratuvarına girdi. Çalışmaları yerinde görüntüledi.

Yumuşak dokunun elde edilemediği olaylarda yüz tahmini yapılıyor

Laboratuvarda kullanılan yöntemlerden biri yeniden yüzlendirme. Bu yöntem tanınmaz hale gelmiş, yumuşak dokunun elde edilemediği adli olaylarda, yüz tahmini yapılarak yürütülen adli soruşturmayı desteklemek amacıyla uygulanıyor. bu yöndem ile yüzlerce soruşturma da dosya çözülüyor.

Bu yöntem özellikle fizik bütünlüğünün bozulduğu vakalarda uygulanıyor.

Adli yaşlandırma kayıp vakalarında uygulanıyor

Antropoloji laboratuvarında kullanılan tekniklerden biri de adli yaşlandırma. Özellikle kayıp vakalarında uygulanıyor. Aranan kişilerin son fotoğraflarından süreye bağlı değişen ve gelişen yüzü belirleniyor, yıllar sonraki halleri resmediliyor. Antropolog polisler gerçek yüz hatlarını yüzde 90 tespit ediyor.

TRT Haber ekibine bilgi veren Antropoloji Asistanı Polis Memuru Yusuf Çınar, şunları kaydetti;

"Ağrı'da mahallede yakın akrabalar bir çocuğu öldürüyor. Daha sonra sabanın içinde küller arasından kemiklere rastlanıyor. Çocuk olduğu thmin edilerek laboratuvarımıza gönderiliyor. Burada çalışmaları yürüttükten sonra o çocuğa ait olduğu belirleniyor.

Tamamen yumuşak dokusu kaybolmuş bireyler üzerinde çalışma yapıyoruz. Kafatasının öncelikle bire bir kopyası çıkarılıyor. Yüzlendirme çalışmasını yaptıktan sonra ortalama bir yüz görünümü elde ediyoruz."