Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'nin TURKOVAC aşısına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik terör teftişi hakkında konuşan Erdoğan, "İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde. Sinsi oyunlarını deşifre edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Karaman, bu ne muhteşem bir güzellik. Hattın kalan kısımları tamamlandığında, Konya-Karaman-Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. Hızlı tren hattı pek çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır.

(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. Bizim vizyonumuz evlatlarımıza gururla sahip çıkacakları bir Türkiye bırakmaktır. Güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde inşallah tüm bunları da gerçekleştireceğiz. Küresel finans krizi ile başlayan salgınla gün yüzüne çıkan değişimi yakalamakta kararlıyız.

Nankörleri koy bir kenara, takdir eden eder. Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin gürültüsüne. Milletimiz istikrar ve güven ikliminde ülkenin kaderini onlara teslim etmedi, etmeyecektir. İktidar ümitlerini eski kaos günlerine geri döndürmeye bağlamalarının sebebi budur. Varsın millet sefalete, umutsuzluğa gark olsun, yeter ki bunların gemileri yürüsün. Dertleri bu. 2023 için gece gündüz çalışmaya var mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Karaman her zamanki gibi başarısını yine en yüksek seviyeye çıkaracağına ben inanıyorum. Ülkemizde maalesef böyle bir muhalefet var. Yalansa yalan, dolansa dolan. Hepsi bunlarda.

Bunların bir de tabipler birliği var. Bunlar ne kadar yalancı. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC'ı icat ediyor, adamlar diyor ki böyle bir şey yok diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı? Sahtekarlar, biz şehir hastanelerini yaptık. Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi, o rezil hastanelere vatandaşımızı mahsur etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o zamanlarda hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar maalesef hastanelerde rehin alınan, benim vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı.

"AYNISI ANKARA'DA, BAŞKA YERLERDE"

İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde. Sinsi oyunlarını deşifre edeceğiz.

EKONOMİ MESAJLARI: ENFLASYONDAKİ MÜSİLAJI DA ORTADAN KALDIRACAĞIZ

20 Aralık'ta bunların ayaklarını kestik mi? Bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı? Siz yanımızda olduğunuz müddetçe durmak yok, yola devam diyoruz. Bu kirli senaryoya figüranlık yapanların, yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların bu süreçteki çirkinliğini sizlerin takdirine bırakıyorum. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Yükselen enflasyonda vatandaşımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilaj gibi enflasyondaki müsilajı da ortadan kaldıracağız. Fahiş fiyat artışlarında gözlerinin yaşına da bakmayacağız.