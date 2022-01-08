MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Ocak 2022 20:21
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, P.Tğm. Murat ALYAKUT, P.Söz. Er Ertuğrul ULUPINAR ve P.Onb. Enes KOÇ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşine acı haber verildi Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız