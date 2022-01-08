Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü!
Uşak'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü. Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 21:20
Kazada otomobil motor kısmından ikiye bölünürken araç sürücüsü ise araçtan savruldu. Hafif ticari araç ise yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçtan savrulan sürücü Şükrü Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki sürücü ve 3 yolcu ise yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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