Fuat Oktay'dan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 22:49
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız