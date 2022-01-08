Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ocak 2022 22:59
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması yapıldı.
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1️ Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/ufZoYjL3yUT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2022