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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dava edildi, mahkemede hesap verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(İddialara ilişkin) Geçtiğimiz cuma günü, ayın 7'sinde (Kılıçdaroğlu) dava edilmiştir, mahkemede hesap verecektir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 07:25
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz cuma günü, ayın 7'sinde dava edilmiştir, mahkemede hesap verecektir." dedi.

Karaismailoğlu, Habertürk TV'de canlı yayınlanan Teke Tek programına bağlanarak, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevindeyken ihale yapılmış gibi tutanak tutup, yapılmayan işe ödeme gerçekleştirildiğine" dair iddialarına yanıt verdi.

Bugün Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı açtıklarını, çok kıymetli bir hizmet yaptıklarını kaydeden Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir köşesinde 5 bin şantiyede 700 bin personelle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu programları seyretmeye vakitleri olmadığını ancak kendisine iddiaların iletildiğini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek görüyoruz. Bir muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu yani biz Anadolu insanıyız. Kötü siyasetlerine bizleri alet etmeye çalışıyorlar ancak yanlış yapıyorlar. Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. En son da genel sekreter yardımcısıydım. Kendi söyledikleri, söyledikleriyle çelişiyor. Genel sekreter yardımcısı hiçbir zaman tutanak tutmaz. Orada kontrol mühendisleri falan var. Orada binlerce iş yaptık. İstanbul 24-25 yıl önce neydi, nereye geldi. Bunların hepsinde katkımız vardı. Ancak oturduğunuz yerden böyle laf ederek, iftira atarak, bunlar çok ayıp. Yazıktır, iftira atmak kul hakkıdır. Helalleşmekten bahsettiniz. Bunları söylerken lütfen dikkat edin, üzülüyorum. Bizler Anadolu çocuğuyuz, öğretmen bir anne-babanın çocuğuyum. Televizyon ekranlarına çıkıp, milyonların önünde böyle bir iftirayı atamazsınız. Anlaşılıyor ki bu iftiraların bundan sonra ardı arkası kesilmeyecek. Ancak bu iftiralarla hiçbir yere gelemezsiniz."

- "Kamu-özel ortaklı projelere devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor"

Bakan Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Havalimanının ne kadara yapıldığını sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı 10 milyar avroya yapılmıştır. Ekonomik değeri sıfır olan bir alanda devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk yatırım yapılmıştır. 25 yıllık kiralama süreci içerisinde de 22 milyar avroluk kira bedeli verilecektir. İstanbul Havalimanı açıldığı ilk yıl garanti edilen yolcu sayısını aştığı için 22 milyon avro da devlete ekstra bir gelir getirmiştir. Bunların hepsi açıktır. Bu işi yapabilecek birden fazla yüklenicinin müracaat edip yarışma sonucu aldığı ihaledir. Yap-işlet-devret projelerinin tamamı da böyledir."

Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün içinde bulunduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nun maliyetinin 6,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bunların kuruşu kuruşuna belli olduğunu, birden fazla verilen teklifler arasında kamu açısından en uygununun kabul edildiğini anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülke genelinde 38 projede 37,5 milyar dolarlık kamu-özel iş birliği projesi yapılmıştır. Bunlar sayesinde devletin kasasından bir kuruş çıkmamıştır." diye konuştu.

- "(İddialara ilişkin) Ayın 7'sinde dava edilmiştir, mahkemede hesap verecektir"

Bakan Karaismailoğlu, "Çok üzüntülüyüm. Genel Başkan benim büyüğümdür. Böyle hiç aslı astarı, belgesi olmayan bir şeyi burada milletin önünde söylemesi bizi üzmüştür." diye konuştu.

Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu dava edip etmediğine ilişkin soru üzerine Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz cuma günü (dün) ayın 7'sinde dava edilmiştir, mahkemede hesap verecektir." dedi.

Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Önümde İBB Teftiş Kurulu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazı var." ifadesi üzerine şu açıklamalarda bulundu:

KAPAT [X]

"Tamamen kendi kafasındaki olan bir müfettişin uydurma bir raporudur. Medya AŞ, belediyenin şirketinin dosyasıdır. Belediye şirketi de oradadır. Gidip belediye şirketinden yapılan işin parasını alsınlar geri. Belediye şirketi de oradadır. 'Tutanak tuttu' diyor. Genel sekreter yardımcısı tutanak mı tutar? Anlaşılan bu iftiralar artarak devam edecek, biz de mahkemede hesaplaşacağız. Yapacak bir şey yok. Ama lütfen bizi kötü siyasetinize alet etmeyin. Siz siyaset kulvarında devam edin. Biz SSK yönetmedik, 24 yılda İBB'nin nereden nereye geldiği ortada."

Karaismailoğlu, "Yani 'böyle bir haksız ödemeyi biz yapmadık, yapılmamış bir işe ödeme yapmamız söz konusu değildir' mi diyorsunuz?" sorusuna cevaben, "Öyle bir şey olabilir mi? Eşyanın tabiatına aykırı bir şeydir? Genel Başkan o kadar hassas ise mevcut belediyeden hesap sorsun." açıklamasında bulundu.

- "Siz önce yolda kalan belediye otobüslerinin hesabını sorun"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, söz konusu iddialar için İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de görevlendirilmesini istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bunun bir iddia olduğunu, Kılıçdaroğlu'na bunu söylemenin yakışmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili eklemek istediği bir şey olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Şimdi Saray da bizi dinliyor. Sarayın bütün ekipleri dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum. Ben belgesiz konuşmam. Elimde belge var. 'Bu belge uydurma, yanlıştır' diyebilirler. Devletin bütün elemanlarını devreye koysunlar. Yanlış mıdır değil midir bulsunlar." dedi.

Bu sırada Bakan Karaismailoğlu, "Siz gidin önce yolda kalan İETT otobüsleri neden yolda kalıyor ona bakın. Devam eden metro inşaatına neden hafriyat dökülüyor onun hesabını sorun. Gidin Levazım-Dolmabahçe Tüneli neden çöküyor onun hesabını sorun. 'Hastane yolunu niye yapmadın?' diye belediye başkanından hesap sorun. Hastanenin metrosunu neden yapmıyorsun diye sorun." ifadelerini kullandı.

Şu anda Dolmabahçe Tüneli'nden 60 bin aracın geçtiğini aktaran Karaismailoğlu, Levazım Tüneli yapıldıktan sonra oradan da bu kadar araç geçeceğini bildirdi.

- Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanlığına müfettiş görevlendirilmesi çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bunun bir iddia değil belge olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tarih ve numara da vereyim. Sayın Bakan ona da baksın. Belgesi olmasa siz bir şeyi savcıya gönderebilir misiniz? Dokümanı, belgesi, tutanak var. İçişleri Bakanı gelsin el koysun, niye el koymuyor? Çünkü bu netameli bir iş, birilerine dokunacak. Oraya dokunmayalım. Neyi inceleyecekler, 'Efendim eleman alınmış da bilmem neymiş de... Onun için de bir müfettiş ordusu görevlendiriyorum.' Görevlendir buna? Neden görevlendirmiyor? Bu iddiayı taşıyan kişi bakanlık yapamaz. Olay savcılıkta. Mutlaka bir ödeme yapılmıştır, yapılmadığı takdirde suç işlenir. Yapılmayan işe para verirseniz olur mu?"

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